Совбез 10 октября может рассмотреть ответ по взрывам на Крымском мосту, – Вениславский

Путин 10 октября срочно созывает Совет безопасности России. Вероятно, будут обсуждаться ответ на взрывы на Крымском мосту.

Исключать вероятность эскалации нельзя, но потенциал России ослабевает с каждым днем. Об этом в эфире телемарафона заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает 24 канал.

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Говорить о еще большей эскалации, когда российские войска каждую ночь и каждый день обстреливают населенные пункты вряд ли стоит. Хотя на завтра запланировано заседание Совбеза, которое инициировал Путин. Наверное, там будут рассматривать вопросы относительно ответа на подрыв Керченского моста,

– сказал Вениславский.

Путин снова созывает Совбез

Спикер российского президента Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В то же время он не рассказал, будут ли обсуждать ситуацию с Крымским мостом.

Предварительное срочное совещание с членами Совбеза Путин провел 9 сентября на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

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Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, в результате которого он частично стал непригодным для проезда. Однако вечером россияне заявили, что автомобильное движение по мосту якобы восстановили.