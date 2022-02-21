Совбез во Франции, Канада готовит санкции: реакция Запада на намерения России признать боевиков
Источник:cpac
Запад возмущен намерениями России признать боевиков. Государства готовятся решительно ответить на этот циничный шаг со стороны страны-оккупантки.
Как Запад реагирует на циничные намерения России
Канада
Джастин Трюдо – премьер-министр Канады заявил, что его страна и ее союзники отреагируют на любую попытку России нарушить территориальную целостность Украины. Канада, США и Евросоюз готовы отвечать решительно.
Заметьте Путин выступил на Совбезе относительно "признания" боевиков на Донбассе: главное
Мы будем выступать за территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости оккупированных территорий Украины,
– подчеркнул Трюдо.
Эстония
В МИД Эстонии призвали ЕС ввести жесткие санкции против России, если она признает боевиков Донбасса. Такие действия со стороны российской стороны станут грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.
"ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", – говорится в сообщении.
Франция
Тем временем во Франции созывают экстренное заседание Совбеза. Об этом уже заявили в Елисейском дворце.
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