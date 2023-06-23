Совбез ООН срочно собирается на заседание на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС

23 июня 2023, 13:00
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Источник:

Укринформ

Совбез ООН 23 июня соберется для обсуждения ситуации в Украине. На повестке дня будут последствия подрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Заседание состоится по инициативе США и Албании. От ООН будет докладывать заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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США созывают Совбез ООН

Как отметили в секретариате Совбеза, Дикарло предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "Поддержание мира и безопасности Украины".

По данным секретариата, Россия со своей стороны направила запрос на проведение на следующей неделе отдельного заседания для очередного обсуждения "западных поставок оружия Украине и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".

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Россия готовит теракт на Запорожской АЭС

  • В июне Россия продемонстрировала, что способна вызвать экологическую катастрофу, подорвав Каховскую ГЭС. Военная цель оккупантов состояла в том, чтобы помешать контрнаступлению Украины.
  • Теперь же Кремль готовится к провокациям на Запорожской АЭС или "Крымском титане". В планах Москвы любой ценой заморозить войну в Украине на фоне продвижения украинских войск на передовой.
  • Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его словам, был заминирован охладитель, выведение из строя которого может повлечь за собой значительные проблемы.
  • После этого президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
  • На фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС готовятся к ликвидации потенциальных последствий катастрофы. Для этого в Украине уже развернули соответствующие штабы.

Автор: Михайло Гема