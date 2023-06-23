Совбез ООН срочно собирается на заседание на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС
Источник:Укринформ
Совбез ООН 23 июня соберется для обсуждения ситуации в Украине. На повестке дня будут последствия подрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.
Заседание состоится по инициативе США и Албании. От ООН будет докладывать заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.
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США созывают Совбез ООН
Как отметили в секретариате Совбеза, Дикарло предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.
Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "Поддержание мира и безопасности Украины".
По данным секретариата, Россия со своей стороны направила запрос на проведение на следующей неделе отдельного заседания для очередного обсуждения "западных поставок оружия Украине и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".
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Россия готовит теракт на Запорожской АЭС
- В июне Россия продемонстрировала, что способна вызвать экологическую катастрофу, подорвав Каховскую ГЭС. Военная цель оккупантов состояла в том, чтобы помешать контрнаступлению Украины.
- Теперь же Кремль готовится к провокациям на Запорожской АЭС или "Крымском титане". В планах Москвы любой ценой заморозить войну в Украине на фоне продвижения украинских войск на передовой.
- Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его словам, был заминирован охладитель, выведение из строя которого может повлечь за собой значительные проблемы.
- После этого президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.
- На фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС готовятся к ликвидации потенциальных последствий катастрофы. Для этого в Украине уже развернули соответствующие штабы.