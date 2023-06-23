Совбез ООН срочно собирается на заседание на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС

Совбез ООН 23 июня соберется для обсуждения ситуации в Украине. На повестке дня будут последствия подрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.

Заседание состоится по инициативе США и Албании. От ООН будет докладывать заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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Как отметили в секретариате Совбеза, Дикарло предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "Поддержание мира и безопасности Украины".

По данным секретариата, Россия со своей стороны направила запрос на проведение на следующей неделе отдельного заседания для очередного обсуждения "западных поставок оружия Украине и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".

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