Путин собирал Совбез России: разведка Британии обнародовала его цель
Источник:Министерство обороны Великобритании
Российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза 5 апреля. Оно прошло впервые с октября 2022 года.
Кремль пытается показать нормализованную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили британские разведчики.
Обратите внимание У Путина все выходит из-под контроля: в его встрече с гауляйтерами есть очень показательный момент
Для чего Путин собирал Совбез России
Так, основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Там говорилось о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно оккупированных территориях Украины.
Выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную,
– отметили в британской разведке.
Однако на самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан.
Путин встретился с гауляйтерами: что известно
- Недавно Владимир Путин собирал в Москве так называемых гауляйтеров, руководителей подконтрольных оккупированных территорий Украины.
- На встречу с диктатором приехали главари квазиреспублик – Денис Пушилин и Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
- Все ныли, что украинские силы обороны бьют по их складам с боеприпасами и техникой.
- Целью было показать, что Россия не отказалась от протектората над оккупантами.
- Гауляйтеры также присутствовали на заседании Совбеза России 5 апреля.