Совершали хакерские атаки на госорганы Украины: 8 экс-сотрудникам СБУ объявили подозрение
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении в государственной измене 8 бывшим сотрудникам СБУ – ныне офицерам ФСБ России. Преступники организовали хакерские атаки на государственные органы Украины.
По данным следствия, организация, созданная иностранными спецслужбами, занималась несанкционированным вмешательством с целью сбора разведывательных данных, совершения диверсий и других преступлений.
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В ходе расследования разоблачили подразделение ФСБ РФ. Его сотрудники, используя хакеров из Armageddon, атаковали объекты информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособность.
Правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым,
– сообщили в ОГП.
В ходе прохождения службы в органах СБУ в их обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.
- После совершения измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в этой сфере.
В ходе следствия были доказаны, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на:
- несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей;
- создание скрытых технических каналов утечки информации;
- сбор конфиденциальной информации, в том числе с ограниченным доступом;
- похищение идентификаторов доступа и персональных данных, прежде всего сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений;
- блокировка работы государственных и корпоративных электронных ресурсов;
- проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов России.