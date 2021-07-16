Совершил жесткую посадку: пропавший в России самолет нашли, пассажиры чудом уцелели

Спасатели нашли самолет Ан-28, который 16 июля пропал в Томской области. Находившиеся на борту люди чудом уцелели.

По данным спасателей, на борту Ан-28 летели 19 человек. В частности, 2 детей. Все они – живые.

Заметьте Люди ждут 8 часов в аэропорту: в Харькове задерживают рейсы SkyUp

Когда самолет совершил жесткая посадку, люди сумели выбраться. Сейчас возле них уже приземлился вертолет спасателей.

По предварительным данным, пассажирам и членам экипажа повезло – никто не получил серьезных травм. Спасатели доставят людей в Томск.

Причины инцидента

По предварительным данным, у Ан-28 отказал двигатель. Однако пилоты не растерялись и посадили фактически неуправляемый самолет.

Из-за инцидента с Ан-28 правоохранители уже открыли уголовное дело.

Исчезновение Ан-28: главное

Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", выполнял рейс из Кедровска в Томск. Во время полета самолет внезапно исчез с радаров.

Впоследствии сработал аварийный маяк. Сигналы поступали из села Бачкар Томской области.

Сертификат летной годности в Ан-28 действует до 30 января 2022 года.