Совершила тройное убийство: СМИ рассказали о пожизненно осужденной, взятой на работу в Минюст

Пожизненно осужденная, которую взял на работу министр юстиции, оказалась 39-летней Екатериной Щукой. Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии за тройное убийство, в котором сама призналась.

Имя новой работницы Минюст сообщил на запрос издания "Судебный репортер". Ее взяли на должность помощницы патронатной службы министра 5 сентября 2021 года.

Ранее В Минюсте объяснили, чем занимается пожизненно осужденная, которую Малюська взял на работу

Почему на работу взяли именно Екатерину Щуку

Правозащитница и руководительница Союза "Золотой век Украины" Яна Баранова рассказала, что Екатерина очень вдохновлена новой работой, пишет "КП в Украине". На работу сразу хотели брать пожизненно осужденного человека. Ведь, по мнению министра Дениса Малюськи, с такими лицами лучше работать, чем с другими осужденными. "Они понимают, что никогда не выйдут на волю, поэтому охотно идут на контакт с внешним миром", – пояснила Баранова.

В колонии Екатерина является участницей команды "Белые вороны", которая занимается киберспортом. Женщины учатся играть в киберфутбол и кибербаскетбол, а параллельно осваивают компьютерную технику. Кроме того, они развивают командный дух.

Кстати, за 10 лет за решеткой Екатерина также научилась вязать крючком, шить и рисовать картины.

Женщина вышла замуж в колонии

В 2016 году Екатерина стала первой в Украине женщиной, которая вышла замуж в колонии. Тогда Щуке было 33 года, а ее возлюбленному Юрию – 27 лет. Он работал на заводе в Славянске. Познакомила пару мачеха Юрия, которая приезжала в тюрьму с христианскими богослужениями.

Влюбленные 4 месяца созванивались, после чего мужчина решил сделать предложение. Друзья прислали Екатерине свадебное платье, а другие осужденные помогли испечь торт.

Екатерина Щука вышла замуж в колонии / Фото Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний

Однако супружеская жизнь не сложилась и пара разошлась.

Они разошлись, хотя официально еще не расстались. Разрыв окончательно произошел еще во время карантина. Катя мужа сразу предупреждала о трудностях такой семейной жизни. Одно дело, когда женщина рядом, а другое – когда свидание раз в 2 месяца. Но он тогда был так увлечен,

– вспомнила правозащитница.

Женщину судили за тройное убийство

В 2007 году Екатерина начала встречаться с мужчиной, с которым познакомилась на стройке, пишут "Факты". Однажды он позвал ее в гости к знакомым. Во время застолья все выпили и начали ссориться. Ее муж перерезал горло трем людям. Чтобы скрыть следы преступления, влюбленные подожгли дом и постирали свои вещи от крови.

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Далее мужчина начал настаивать, чтобы Катя взяла вину на себя. Мол, ей дадут меньший срок из-за того, что она женщина. Любимый часто бил свою избранницу и шантажировал. Из-за этого она не выдержала и пошла в полицию, где обо всем рассказала. 16 мая 2011 года Щуку осудили. Когда она услышала свой приговор, то упала в обморок.

Екатерина Щука работает на Министерство юстиции дистанционно. Она предоставляет предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными, советует, как улучшить условия пребывания в тюрьмах и тому подобное. Ранее в ведомстве говорили, что довольны работой осужденной.