Говорили о жалобах и совершенствовании: итоги совещания Генштаба и руководителей военкоматов

В среду, 1 марта, состоялось совместное совещание представителей Минобороны, Генштаба и руководителей областных ТЦК СП. В частности, говорили о проблемах, по которым поступают жалобы украинцев.

Совещание прошло под председательством первого заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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Что обсуждали на совещании

Маляр рассказала, что 1 марта состоялось совместное совещание представителей Минобороны, Генштаба и руководителей областных ТЦК СП.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства,

– написала заместитель министра.

По ее словам, полномасштабное вторжение создало новые вызовы, в том числе и для ТЦК СП.



Совещание Минобороны, Генштаба и военкоматов / Фото Анны Маляр

"Помимо увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной. Поэтому на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться. Рассмотрели проблемы, по которым поступают жалобы граждан", – добавила Маляр.

На совещании также отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны, в частности, относительно:

нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП; ️

усовершенствования процедуры заключения контракта на службу; ️

цифровизации работы ТЦК СП; ️

соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;

работы ТЦК СП с родственниками погибших и пропавших без вести.



Во время совещания обсудили улучшение работы и вызовы войны / Фото Анны Маляр

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Какие есть волны мобилизации и сколько она будет продолжаться

ВСУ не подтверждает, что в Украине существуют какие-либо волны мобилизации – общая мобилизация провозглашена вместе с военным положением и продолжается непрерывно с 24 февраля 2022 года. Призываются все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, имеющие опыт службы, важные специальности и пригодные по состоянию здоровья.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Роман Горбач подчеркнул, что мобилизация происходит постоянно и непрерывно.

"Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", – объяснил он.

Следует отметить, что мобилизацию в Украине продлили до 20 мая.