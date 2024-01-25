Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за падения самолета Ил-76 в России

Совет Безопасности ООН сегодня, 25 января, проведет экстренное заседание из-за катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76. Соответствующий запрос сделала страна-агрессор, а до этого глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в совершении "террористической атаки".

Кроме падения Ил-76, на Совбезе ООН обсудят ситуацию на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Собственно, это будет тема первого заседания, пишет издание "Голос Америки".

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Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что российские войска снова заминировали ЗАЭС, а также регулярно прерывается электроснабжение станции. Россияне не разработали план технического обслуживания в 2024 году.

Первое заседание Совета безопасности, касающееся ЗАЭС, будет закрытым и начнется в 22:00 по киевскому времени, второе, по запросу России, – ориентировочно в полночь по Киеву,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия 24 января запросила провести срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с падением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России. Лавров желал лично принять в нем участие.

Франция, которая председательствует в Совбезе, отклонила запрос и назначила экстренное заседание на следующий день.

Авиакатастрофа Ил-76 в России: главное