Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за падения самолета Ил-76 в России
Совет Безопасности ООН сегодня, 25 января, проведет экстренное заседание из-за катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76. Соответствующий запрос сделала страна-агрессор, а до этого глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в совершении "террористической атаки".
Кроме падения Ил-76, на Совбезе ООН обсудят ситуацию на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Собственно, это будет тема первого заседания, пишет издание "Голос Америки".
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Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что российские войска снова заминировали ЗАЭС, а также регулярно прерывается электроснабжение станции. Россияне не разработали план технического обслуживания в 2024 году.
Первое заседание Совета безопасности, касающееся ЗАЭС, будет закрытым и начнется в 22:00 по киевскому времени, второе, по запросу России, – ориентировочно в полночь по Киеву,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия 24 января запросила провести срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с падением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России. Лавров желал лично принять в нем участие.
Франция, которая председательствует в Совбезе, отклонила запрос и назначила экстренное заседание на следующий день.
Авиакатастрофа Ил-76 в России: главное
- После того как военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, источники в ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300, которые враг использует для обстрелов Харьковщины.
- В то же время в минобороны страны-агрессора утверждают, якобы в самолете "находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.
- В ГУР рассказали, что на борт этого самолета должны были сесть VIP-представители военно-политического руководства России. Однако в последний момент ФСБ приказала им использовать другие виды транспорта.
- Относительно информации о военнопленных, которую сейчас распространяет российская пропаганда, в ГУР МО отметили, что ведется следствие, проверяются различные версии того, что произошло.
- Дело на личном контроле президента Владимира Зеленского.
- Также украинская разведка сообщила, что Россия не делала никаких запросов на "режим тишины". За безопасность военнопленных ответственно государство, которое их удерживает.
- Украинская сторона со своей стороны обеспечила безопасность российским пленным и доставила их к месту обмена.
- Практика безосновательных обвинений и искажения фактов не является новой для России. Террористы уже пытались перебросить ответственность за теракт в Еленовке на Украину. Россияне и на этот раз пытаются "сыграть жизнями украинских пленных".