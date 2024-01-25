Крім падіння Іл-76, на Радбезі ООН обговорять ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Власне, це буде тема першого засідання, пише видання "Голос Америки".

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Раніше експерти МАГАТЕ повідомили, що російські війська знову замінували ЗАЕС, а також регулярно переривається електропостачання станції. Росіяни не розробили план технічного обслуговування у 2024 році.

Перше засідання Ради безпеки, що стосуватиметься ЗАЕС, буде закритим і розпочнеться о 22:00 за київським часом, друге, на запит Росії, – орієнтовно опівночі за Києвом,

– ідеться у повідомленні.

Зазначають, що Росія 24 січня запросила провести термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із падінням військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії. Лавров бажав особисто взяти в ньому участь.

Франція, яка головує у Радбезі, відхилила запит і призначила екстрене засідання на наступний день.

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