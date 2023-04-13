Совет Церквей осудил злоупотребление России религиозными чувствами в войне против Украины

В Украине уже не первый год идет война, а более года полномасштабная ее фаза. И в это время на территории государства действуют религиозные организации, которые транслируют пророссийские нарративы и манипулируют религиозными чувствами украинцев.

11 апреля состоялась встреча председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), который осудил такие злоупотребления страной-агрессоркой. На ней был обсужден ряд вопросов государственно-церковных отношений в контексте российской войны против Украины.

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В Украине высокий уровень религиозной свободы

В этой встрече, кроме Руслана Стефанчука, приняли участие председатель Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, министр внутренних дел Игорь Клименко, первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко и представители аппарата ВРУ.

Ее участники отметили, что в Украине, несмотря на войну, сохраняется высокий уровень свободы вероисповедания и отсутствуют преследования по религиозному признаку. Также в нашем государстве продолжают действовать демократические институты и процедуры.

Украина известна в мире высоким уровнем религиозной свободы, религиозным плюрализмом, отсутствием "государственной церкви", равенством всех религиозных организаций перед законом, развитым межконфессиональным диалогом и сотрудничеством между разными церквями,

– подчеркнули во ВСЦиРО.

Однако при этом таким демократическим положением нельзя давать пользоваться манипулирующей и злоупотребляющей религиозными чувствами украинцев России. Тем более во время неспровоцированной войны, которую она развязала.

С помощью религии Россия не должна влиять на украинцев

Поэтому члены ВСЦиРО призвали государственные и правоохранительные органы делать все возможное, чтобы не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Они единодушно заявили о недопустимости деятельности на территории государства любых организаций, в частности религиозных, центры и руководство которых находятся в России.

Руслан Стефанчук сообщил, что в рамках этого участники встречи обсудили законопроект № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций". Именно он "не будет допускать деятельность каких-либо религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины".

Также ВСЦиРО подчеркнул, что представители всех религий, присутствующих в Украине, должны быть равны перед законом. Следовательно, причастные к содействию врагу и государственной измене, независимо от того, к какой конфессии и церкви они принадлежат и имеют ли какой-либо сан, должны понести неотвратимое наказание.

Говорили и о Киево-Печерской лавре. Участники встречи подчеркнули, что в ее вопросах государство, прежде всего, должно защищать интересы Украины и ее народа. Они заключаются в том, чтобы Лавра функционировала как православный монастырь, открытый для украинских верующих.

Я как председатель ВРУ отмечу, что все эти и другие предоставленные нам со стороны ВСЦиРО предложения мы рассмотрим и примем взвешенное решение. Украинские религиозные организации (объединения) должны быть с украинским народом и с Украиной без влияния со стороны России!

– отметил после встречи Руслан Стефанчук.

Во ВСЦиРО рассказали, что во время встречи главы конфессий и представители власти отметили важность дальнейшего развития отношений между Украиной и ее церквями и религиозными организациями. Они должны строиться на основе партнерства для приумножения общего блага украинского народа.