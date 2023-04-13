Тож 11 квітня відбулася зустріч голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка засудила такі зловживання країною-агресоркою. На ній було обговорено низку питань державно-церковних відносин в контексті російської війни проти України.

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В Україні високий рівень релігійної свободи

У цій зустрічі, окрім Руслана Стефанчука, взяли участь голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко та представники апарату ВРУ.

Її учасники зазначили, що в Україні попри війну зберігається високий рівень свободи віросповідання та відсутні переслідування за релігійною ознакою. Також у нашій державі продовжують діяти демократичні інститути та процедури.

Україна відома у світі високим рівнем релігійної свободи, релігійним плюралізмом, відсутністю "державної церкви", рівністю всіх релігійних організацій перед законом, розвиненим міжконфесійним діалогом та співпрацею між різними церквами,

– підкреслили в ВРЦіРО.

Однак при цьому таким демократичним становищем не можна давати користуватися Росії, яка маніпулює та зловживає релігійними почуттями українців. Тим паче під час неспровокованої війни, яку вона ж розв'язала.

Через релігію Росія не повинна впливати на українців

Тож члени ВРЦіРО закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоби не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні. Вони одностайно заявили про неприпустимість діяльності на території держави будь-яких організацій, зокрема, релігійних, центри та керівництво яких знаходяться у Росії.

Руслан Стефанчук повідомив, що в межах цього учасники зустрічі обговорили законопроєкт № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій". Саме він "не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України".

Також ВРЦіРО підкреслила, що представники всіх релігій, присутніх в Україні, повинні бути рівні перед законом. Відтак причетні до сприяння ворогу та державної зради, незалежно від того, до якої конфесії і церкви вони належать та чи мають якийсь сан, повинні понести невідворотнє покарання.

Говорили й про Києво-Печерську лавру. Учасники зустрічі наголосили, що у її питаннях держава насамперед повинна захищати інтереси України та її народу. Вони полягають у тому, щоб Лавра функціонувала саме як православний монастир, відкритий для українських віруючих.

Я як голова ВРУ зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й приймемо виважене рішення. Українські релігійні організації (об'єднання) мають бути з українським народом та з Україною без жодного впливу з боку Росії!

– зазначив після зустрічі Руслан Стефанчук.

У ВРЦіРО розповіли, що під час зустрічі глави конфесій та представники влади зазначили важливість подальшого розвитку стосунків між Україною та її церквами і релігійними організаціями. Вони повинні будуватися на засадах партнерства задля примноження спільного блага українського народу.