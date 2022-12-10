Венгрия больше не против: Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 миллиардов евро

Совет Европейского Союза смог прийти к соглашению о пакете макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Ранее этот пакет блокировала Венгрия.

Соответствующее решение Совет ЕС принял вечером 10 декабря. В дальнейшем решение о помощи должен рассмотреть Европарламент.

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Совет ЕС поддерживает Украину

В Совете ЕС уверены, что уже на следующей неделе Европарламент сможет окончательно проголосовать за выделение финансовой поддержки для Украины. Министр финансов Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Збынек Станюра подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем поддерживать Украину, в том числе финансово сколько угодно. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года,

– подчеркнул Станюра.

Принятый пакет предусматривает выделение для Украины 18 миллиардов евро – по 1,5 миллиарда ежемесячно в течение 2023 года. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Основную часть процентных расходов члены ЕС будут покрывать посредством внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены.

Таким образом, Евросоюз стремится оказать краткосрочную помощь нашему государству, финансируя неотложные потребности Украины и восстановление критической инфраструктуры, страдающей от террористических атак России. Кроме того, ЕС стремится оказать первоначальную поддержку послевоенного восстановления Украины и ее пути в Европейский Союз.

Венгрия блокировала выделение помощи

Во вторник, 6 декабря, Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро финансовой помощи.

О том, что Венгрия будет блокировать помощь Украине, было известно раньше. Глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что Будапешт якобы не ветировал выделение средств для Украины. По его словам, Венгрия не поддержала предложение о выделении 18 миллиардов евро, но не против предоставления помощи Украине, но "на двусторонней основе", чтобы у ЕС "не было большого общего долга".

Очевидно, в Евросоюзе был найден подход к Венгрии, если в этот раз она не ветировала пакет помощи Украине.