Офицер ВСУ ответил, как нужно воспринимать Совет мира Трампа

В Давосе президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира. В частности, здесь пригласили Украину, Россию, Беларусь и ряд других государств. Возможно, американский лидер планирует создать организацию, которая будет преемницей ООН.

Майор ВСУ Егор Чечеринда озвучил 24 Каналу мнение, что Украина должна осторожно относиться к Совету мира, следить, кто туда войдет, какой будет позиция ЕС. Если организация будет работать ради справедливого мира в Украине – это позитив.

Как должна действовать Украина?

В Совет мира пригласили также Россию и Беларусь. Егор Чечеринда отметил, что эти государства входят и в ООН. Однако Украина тоже там находится и использует эту площадку для продвижения нашей повестки дня.

Мы должны относиться к ней осторожно, смотреть, кто войдет, кто нет, войдут ли в страны Евросоюза, какой будет консолидированная позиция руководства ЕС к этой структуре. Но в целом наше отношение должно быть следующее: все, что нам помогает завершить войну справедливым миром, должно работать,

– подчеркнул майор ВСУ.

По его словам, если Совет мира позволит Украине продвинуться на этом нашем нелегком пути, то наше государство должно туда входить. А если нет – отношение нашего государства должно быть осторожным и соответствующим. Однако Украина должна входить в новосозданные структуры и поддерживать новые идеи, если они требуют завершить войну на условиях справедливости.

