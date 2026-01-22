Офицер ВСУ ответил, как нужно воспринимать Совет мира Трампа
- Президент США Дональд Трамп анонсировал создание Совета мира, в частности, пригласив в него Украину, Россию, Беларусь и другие государства.
- Майор ВСУ Егор Чечеринда считает, что Украина должна осторожно относиться к Совету мира, следить за составом участников и позицией ЕС, но поддерживать инициативы, которые способствуют справедливому миру.
В Давосе президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира. В частности, здесь пригласили Украину, Россию, Беларусь и ряд других государств. Возможно, американский лидер планирует создать организацию, которая будет преемницей ООН.
Майор ВСУ Егор Чечеринда озвучил 24 Каналу мнение, что Украина должна осторожно относиться к Совету мира, следить, кто туда войдет, какой будет позиция ЕС. Если организация будет работать ради справедливого мира в Украине – это позитив.
Как должна действовать Украина?
В Совет мира пригласили также Россию и Беларусь. Егор Чечеринда отметил, что эти государства входят и в ООН. Однако Украина тоже там находится и использует эту площадку для продвижения нашей повестки дня.
Мы должны относиться к ней осторожно, смотреть, кто войдет, кто нет, войдут ли в страны Евросоюза, какой будет консолидированная позиция руководства ЕС к этой структуре. Но в целом наше отношение должно быть следующее: все, что нам помогает завершить войну справедливым миром, должно работать,
– подчеркнул майор ВСУ.
По его словам, если Совет мира позволит Украине продвинуться на этом нашем нелегком пути, то наше государство должно туда входить. А если нет – отношение нашего государства должно быть осторожным и соответствующим. Однако Украина должна входить в новосозданные структуры и поддерживать новые идеи, если они требуют завершить войну на условиях справедливости.
Что известно о Совете мира?
Во время экономического форума в Давосе стало известно о намерении Дональда Трампа создать Совет мира. Сначала его создавали как временный руководящий механизм для того, чтобы администрировать ситуацию в Секторе Газы после заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Теперь американский лидер хочет применить Совет мира относительно Украины.
В Давосе Дональд Трамп подписал устав Совета мира и назначил себя председателем. В первую группу так называемых "выдающихся членов" Совета мира вошли Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан.
Кроме того, Владимиру Путину предложили войти в Совет мира. Также приглашение получили Украина, Беларусь и ряд других государств.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, присоединится ли Украина к Совету мира. Он сообщил, что наше государство может присоединиться только после завершения войны. Сейчас вступление в структуру Трампа невозможно из-за участия России и Беларуси.