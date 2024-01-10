Бывшего главу Счетной палаты Валерия Пацкана отправили в отставку 10 апреля 2023 года. Ранее, 24 октября 2022 года, ему сообщили о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье. 7 ноября 2022 года расследование было завершено. Мужчина незаконно получил 127 тысяч гривен компенсации за жилье, хотя имел свою квартиру.

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Что известно о назначении Песчанской

Парламент назначил главой Счетной палаты Ольгу Песчанскую. До этого она занимала должность главы АМКУ. За – 252 голоса,

– написал Железняк.

Фракции, поддержавшие назначение Песчанской главой Счетной палаты:

"Слуга народа" – 180

"Европейская соллидарность" – 0

"Батькивщина" – 13

"Платформа за жизнь и мир" – 17

"За будущее" – 10

"Голос" – 0

"Доверие" – 15

"Восстановление Украины" – 10

Внефракционные – 7

Депутат напомнил, что вопрос назначения Песчанской главой Счетной палаты был на повестке дня еще 21 декабря 2023 года, но тогда не хватило голосов.

Временно возглавлял Счетную палату Андрей Майснер.

G7 выступали против кадровых решений

Счетная палата будет отслеживать международную финансовую помощь Украине. Но реформирование органа еще не завершено.

19 декабря стало известно, что Верховная Рада вынесет на голосование назначение членов Счетной палаты. Но послы Большой семерки высказались так: не стоит торопиться с кадровыми решениями. В их заявлении говорилось, что кадровые назначения в недореформированный орган "подрывали бы доверие к учреждению, которое отвечает за надзор за международной помощью".

21 декабря Рада назначила четырех членов Счетной палаты, в том числе и Ольгу Песчанскую. Но главой ее тогда не избрали.

Кто такая Ольга Песчанская

Ранее она возглавляла Антимонопольный комитет.