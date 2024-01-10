Колишнього голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку 10 квітня 2023 року. Раніше, 24 жовтня 2022 року, йому повідомили про підозру в одержанні незаконної компенсації за житло. 7 листопада 2022 року розслідування завершили. Чоловік незаконно отримав 127 тисяч гривень компенсації за житло, хоча мав свою квартиру.

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Що відомо про призначення Піщанської

Парламент призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона займала посаду голови АМКУ. За – 252 голоси,

– написав Железняк.

Фракції, які підтримали призначення Піщанської головою Рахункової палати:

"Слуга народу" – 180

"Європейська соллідарність" – 0

"Батьківщина" – 13

"Платформа за життя та мир" – 17

"За майбутнє" – 10

"Голос" – 0

"Довіра" – 15

"Відновлення України" – 10

Позафракційні – 7

Депутат нагадав, що питання призначення Піщанської очільницею Рахункової палати було на порядку денному ще 21 грудня 2023 року, але тоді забракло голосів.

Тимчасово очолював Рахункову палату Андрій Майснер.

G7 виступали проти кадрових рішень

Рахункова палата буде відстежувати міжнародну фінансову допомогу Україні. Але реформування органу ще не завершено.

19 грудня стало відомо, що Верховна Рада винесе на голосування призначення членів Рахункової палати. Але посли Великої сімки висловилися, що не варто поспішати з кадровими рішеннями. У їхній заяві йшлося про те, що кадрові призначення до недореформованого органу "підривали б довіру до установи, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою".

21 грудня Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати, зокрема і Ольгу Піщанську. Та головою її тоді не обрали.

Хто така Ольга Піщанська

Раніше вона очолювала Антимонопольний комітет.