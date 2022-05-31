Совет обратился к ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства-члена организации

Алексей Гончаренко рассказал об обращении в ЮНЕСКО. Согласно ему, Верховная Рада просит лишить Россию статуса государства-члена организации.

По словам Алексея Гончаренко, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине более 2100 ракет. При этом цифра постоянно растет.

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"В результате обстрелов в Украине пострадали объекты наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников, среди которых церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", – Алексей Гончаренко.

Артиллерийские обстрелы, авиа- и ракетные удары, которые осуществляет Россия и ее руководство, преследуют цель уничтожения многовекового исторических и культурных достижений Украины. Ввиду этого Украина считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО,

– отметил Гончаренко.

Он добавил, что в апреле 2022 года встречался с директором по внешним отношениям ЮНЕСКО Генком Сейти. Тогда Гончаренко подчеркивал его, что Россия должна быть исключена из организации.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подтвердила, что Украина обращается в ООН по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО. Соответствующий проект Верховная Рада поддержала.

"В Принятом документе отмечается, что действия со стороны страны-агрессора являются абсолютным нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла", – добавила Елена Шуляк.

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