Рада поддержала обращение к Сенату США о признании России государством-спонсором терроризма

Верховная Рада поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проект постановления №7341 об обращении украинского парламента к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

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За соответствующее решение проголосовали 344 народных депутата. К слову, в этот же день нардепы приняли закон о переносе увековечения победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. Теперь День памяти и победы Украина будет отмечать 8 мая.

Вместо этого 9 мая будет День Европы, который празднуют в ЕС и других странах, отмечая мир и единство на континенте.

Что даст России статус государства-спонсора терроризма

Если Россию признают государством-спонсором терроризма, это позволит еще больше усилить международные санкции против агрессора и окончательно объединить мир вокруг Украины.

Каковы шансы, что страна-агрессор получит этот статус

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что доказательств соответствия России этому статусу предостаточно. Чего стоят только зверства российских военных в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах, которые смогла временно оккупировать российская армия.

Также оккупанты используют запрещенное оружие, в частности химическое, похищают и берут в заложники гражданских, угрожают ядерным ударом и устраивают ядерный террор на АЭС, поддерживают террористические организации так называемых "ЛНР" и "ДНР". Также Стефанчук вспомнил отравление Скрипачей в Британии и сбивание Малайзийского авиалайнера.

С годами зло только набирает обороты. История – этому доказательство. Так что нельзя медлить — надо действовать. Место России – в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами,

– написал Глава Верховной Рады.

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