Рада вернула пожизненный статус политически значимых лиц: какой была роль Евросоюза

После длительного затягивания с голосованием Верховная Рада, наконец, приняла важный для евроинтеграции закон. Согласно ему, финансовые учреждения будут усиленно проверять операции влиятельных должностных лиц.

Этот закон синхронизирует нормы финансового мониторинга Украины и ЕС и был важен для начала переговоров о вступлении Киева. В то же время, депутаты до последнего пытались оттягивать его принятие.

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Что известно об изменениях в законодательстве в отношении политически значимых лиц

По сообщению Ярослава Железняка, решение поддержало 276 народных депутатов. Законопроект предусматривает, что украинские банки смогут проводить финансовый мониторинг политически значимых лиц безотносительно времени, прошедшего от их пребывания в должности.

Этот мониторинг касается только потенциально опасных финансовых операций, в том числе тех, в которых участвуют средства, происхождение которых должностные лица не смогут объяснить. В то же время, нардепы усилили ответственность банков за необоснованный отказ в предоставлении финансовых услуг.

"(По этому законопроекту – 24 Канал) даже было сигнальное голосование. Фраза "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", – рассказал Железняк.

Кто принадлежит к политически значимым лицам Среди тех, кто подпадает под действие этого закона – Президент Украины, министры, депутаты Верховной Рады, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, чиновники ВСУ, НБУ, СБУ и антикоррупционных органов. Полный список лиц приведен в законе Украины Среди тех, кто подпадает под действие этого закона – Президент Украины, министры, депутаты Верховной Рады, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, чиновники ВСУ, НБУ, СБУ и антикоррупционных органов. Полный список лиц приведен в законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов"

Закон о политически значимых лицах: хронология событий