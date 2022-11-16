Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и мобилизации на 90 дней.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. "За" проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.
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- Срок действия военного положения в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 21 ноября 2022 сроком на 90 суток.
- Вторым Законом депутаты утвердили Указ президента о продлении срока проведения общей мобилизации с 21 ноября 2022 года на 90 суток.
Справка! Это уже пятое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня.
Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.
Предварительно Президент Владимир Зеленский предложил Раде продолжить военное положение и мобилизацию. Впрочем, не были уточнены сроки. Тогда же президент внес в парламент соответствующие законопроекты.
Главное о режиме военного положения
Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Что нужно знать об общей мобилизации в Украине
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.
Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в украинской армии пока хватает людей, однако если ситуация изменится на линии фронта, вероятно, возникнет потребность увеличить численность людей в армии.
Сейчас к призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Это касается прежде всего резервистов и тех, кто пригоден к военной службе.
В первую очередь мобилизуют тех, кто имеет военный опыт. Повестку могут вручить каждому.
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