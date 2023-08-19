Никаких территориальных уступок: в Раде предлагают определить ключевое условие завершения войны

Раде предлагают принять заявление парламента о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Проект постановления № 9626 зарегистрирован на сайте Парламента. Авторами документа является группа народных депутатов из разных фракций во главе с главой ВРУ Русланом Стефанчуком.

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Постановление определяет, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Крыма и Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Вывод войск и возвращение Крыма

При этом нардепы акцентируют внимание на недопустимости любых территориальных уступок для прекращения войны.

Также отмечается, что все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования государства агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины. Речь идет, среди прочего, о пребывании Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, что невозможно ввиду необходимости обеспечения безопасности.

Кроме того, граждане России, незаконно переместившиеся на территорию Крыма в течение периода временной оккупации, будут выдворены с территории Украины. Решение по этому поводу будет приниматься индивидуально.

Российское гражданство признают принуждением

В то же время, введенное Россией автоматическое или принудительное приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, российского гражданства, не признается Украиной и расценивается как акт принуждения, совершенный в нарушение международного гуманитарного права.

Также, согласно документу, граждане Украины, участвовавшие в деятельности оккупационных администраций или сотрудничавшие с оккупационными структурами, но не совершавшие тяжких, особо тяжких преступлений и уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии добровольного уведомления о совершенных действиях, а также активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами.