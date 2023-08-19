Проєкт постанови № 9626 зареєстровано на сайті Парламенту. Авторами документа є група народних депутатів із різних фракцій на чолі з головою ВРУ Русланом Стефанчуком.

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Постанова визначає, що відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України є ключовою умовою завершення війни, розв'язаної Росією проти України.

При цьому нардепи акцентують на неприпустимості будь-яких територіальних поступок для припинення війни.

Виведення військ та повернення Криму

Також зазначається, що усі регулярні та іррегулярні збройні формування держави-агресора мають бути повністю виведені з усієї території України. Йдеться, серед іншого, про перебування Чорноморського флоту Росії на території Кримського півострова, що неможливо з огляду на необхідність гарантування безпеки.

Крім того, громадяни Росії, які незаконно перемістилися на територію Криму протягом періоду тимчасової окупації, будуть видворені з території України. Рішення щодо цього буде прийматися індивідуально.

Російське громадянство визнають примусом

Водночас запроваджене Росією автоматичне або примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, російського громадянства, не визнається Україною та розцінюється як акт примусу, вчинений на порушення міжнародного гуманітарного права.

Також, згідно з документом, громадяни України, які брали участь у діяльності окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з окупаційними структурами, але не вчиняли тяжких, особливо тяжких злочинів та кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за умови добровільного повідомлення про вчинені діяння, а також активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень скоєних окупаційними адміністраціями та структурами.