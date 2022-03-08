Совет Всемирного банка принял решение о поддержке Украины на 723 миллиона долларов
Источник:Всемирный банк
Совет директоров Всемирного банка 7 марта утвердил пакет дополнительной поддержки для Украины. Он называется "Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации в Украине" или "Свободная Украина".
Пакет предусматривает предоставление кредитных 489 миллионов долларов (беспроцентного займа на 350 миллионов и гарантий на 139 миллионов). А также – грантового финансирования на 134 миллиона долларов и параллельного финансирования на 100 миллионов.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Хорошие новости от Всемирного банка
Итак, в целом идет речь о 723 миллионах долларов.
Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности – заработную плату работникам больниц, пенсии и социальные выплаты,
– говорится в заявлении Всемирного банка.
Не забывайте, что Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!