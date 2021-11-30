Ахметов в минусе: Рада одобрила законопроект об увеличении налогов
30 ноября 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада одобрила так называемый "ресурсный" законопроект 5600, касающийся изменений в Налоговый кодекс. Закон рассматривали по спецпроцедуре, чтобы не идти по всем 11 000 правкам.
За законопроект проголосовали 255 народных избранников.
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Что известно о законопроекте №5600
Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Цель законодательной инициативы:
- создание более эффективных механизмов администрирования налогов;
- недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами;
- создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.
Что именно изменится для украинцев
- Закон вводит до 2037 года широкий список налоговых льгот для компаний, осуществляющих деятельность в шахтерских регионах. Освобождает от налогообложения доходы производителей домашней птицы, кроме кур.
- Позволяет госслужащим, не выполнявшим публичные функции с 1 января 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.
- До 2026 года вводится кассовый метод учета для поставки электроэнергии.
- Предполагается, что по ставке 0% может облагаться налогом продажа земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного плательщиком в собственность в процессе приватизации земель, которые находились в пользовании такого плательщика.
- Обязывает компании-застройщики платить НДС с операций с недвижимостью;
- Вводит налог в размере 18% от доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в год. До сих пор в налоговом кодексе содержится норма, что такие операции облагаются налогом 5%.
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Этот законопроект в СМИ назвали "антиахметовским", поскольку им предлагается:
- повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируется компания "Метинвест" Рината Ахметова),
- ввести акцизный налог на электроэнергию, производимую из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем наибольших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).
Отметим, что в первом чтении законопроект № 5600 был принят еще в июле 2021 года.Любопытно! Количество поправок ко второму чтению проекта закона после обработки комитетом по соответствующей процедуре уменьшилось с более чем 11 тысяч до примерно 150.