Советник Елизаветы II был советским шпионом: почему от королевы это скрывали

Ныне покойной королеве Елизавете II не сообщали деталей двойной жизни ее давнего советника по вопросам искусства, который был советским шпионом. Дворцовые чиновники не хотели добавлять ей хлопот.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Детали стали известны благодаря недавно рассекреченным документам британской разведывательной службы МИ-5.

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Шпион в сердце британской разведки

Во вторник, 14 января, Национальный архив Великобритании опубликовал информацию о королевском искусствоведе Энтони Бланте. Это пролило новый свет на шпионскую сеть, связанную с Кембриджским университетом в 1930-х годах. Ее члены передавали Советскому Союзу секретную информацию из самого центра британской разведки.

Блант годами находился под подозрением. Только в 1964 году он признался, что во время Второй мировой войны, будучи старшим офицером МИ-5, передавал секретную информацию советским агентам.

Когда Блант снял с себя это бремя, то признался, что почувствовал "глубокое облегчение". В обмен на сотрудничество ему позволили сохранить работу, рыцарский титул и социальный статус, при этом королеву, вероятно, не проинформировали.

В 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сообщил шефу МИ-5 Майклу Хенли, что "королева не знала" и нет смысла рассказывать ей об этом. По мнению Чартериса, это лишь добавило бы ей лишних забот, а повлиять на ситуацию уже невозможно.

Как королева об этом узнала

Однако правительство решило сообщить монарху в 1973 году, когда Блант был болен. Они ожидали скандала в СМИ после смерти искусствоведа, ведь журналисты смогли бы публиковать материалы не боясь исков за клевету.

Чартерис сообщил, что королева "восприняла все это очень спокойно и без удивления", потому что она помнила, что Блант был под подозрением еще в начале 1950-х годов. Хотя историк Кристофер Эндрю утверждает, что монарху якобы рассказывали о шпионе в "общих чертах" раньше.

Бланта публично разоблачила премьер-министр Маргарет Тэтчер в ноябре 1979 года во время выступления в Палате общин. Его лишили рыцарского звания, но к уголовной ответственности так и не привлекли. Блант умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Секретные документы британских спецслужб обычно остаются недоступными в течение десятилетий. Некоторые из уже обнародованных материалов будут представлены на выставке "МИ-5: служебные тайны", которая откроется в Национальном архиве в Лондоне в этом году.