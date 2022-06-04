Советник главы МВД прокомментировал волну публикаций о близкой смерти Путина

Появление большого количества публикаций о том, что президент России Владимир Путин тяжело болеет, находится на грани смерти или даже уже умер на страницах западных СМИ может лишь частично касаться правды.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального марафона новостей. По его словам, активное форсирование этой темы можно трактовать по-разному.

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СМИ увеличивают тиражи на болезнях Путина

Прежде всего Денисенко отметил, что медиа начали говорить о болезнях и смерти Путина после того, как о раковом заболевании президента-террориста сказал Оливер Стоун. Это американский кинорежиссер с откровенно пророссийскими взглядами и большим опытом работы с россиянами. Он как факт заявил, что у Путина был рак, и с тех пор началась волна таких новостей и материалов.

По мнению советника главы МВД, с одной стороны, это может быть связано с тем, что тиражи средств массовой информации, которые дадут на первую полосу заявление Стоуна и будут всячески его развивать, будут расти.

"С другой стороны, действительно, в таких случаях довольно много говорится о болезнях лидеров. Это в принципе абсолютно нормально для подобных ситуаций в демократических СМИ", – продолжил Денисенко.

Кроме того, он не исключает, что это может быть информационной кампанией западных медиа против России, которую начали, чтобы показать россиянам, что их лидер и идол – не вечен. К тому же, своим параноидальным поведением Путин лишь подогревает такие новости, чем бы они не были.

Все это странное поведение за последние два года, когда человек закапсулировался, сидит на расстоянии 8 – 10 метров с другими лидерами и своими соратниками. Это явная паранойя, испуг перед близким контактом с кем-либо, несмотря на то, что уже и ковида вроде нет, и уже не должны передаться ему какие-то страшные болезни,

– размышляет чиновник.

Вероятная болезнь Путина: что известно

Слухи о тяжелой болезни, в том числе и раке, Путина ходят довольно давно. Уже десятки раз появлялась информация, что у президента-агрессора постоянно есть штат врачей, он странно ведет себя, избегая близких контактов с другими, а с каждым своим публичным появлением выглядит все хуже. В последнее время эти слухи активизировались и распространялись еще более масштабно.

По данным западных СМИ, которые ссылаются на источники в российской разведке, сейчас Путин страдает от тяжелой формы рака, что быстро развивается. Врачи якобы прогнозируют, что ему осталось жить не более 2 – 3 лет.

Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемый тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах со своими приспешниками, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ранее о раке и еще ряде болезней у Путина рассказывал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, у российского лидера крайне плохое физическое и психоэмоциональное состояние.

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