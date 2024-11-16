Россиянин из команды Трампа выдвинул себя на должность спецпосланника по вопросам войны в Украине, – NYT

Один из советников Дональда Трампа, который является этническим русским, вызвался быть спецпосланником по вопросам войны в Украине. Известно, что новоизбранный президент США пока не отверг это предложение, но и не согласился на него.

Как пишут СМИ, Борис Эпштейн выдвинул свою кандидатуру в тот момент, когда Трамп летел в Вашингтон на встречу с действующим главой США Джо Байденом в среду, 13 ноября. Все в самолете были ошеломлены такой новостью. Сам Трамп заинтересовался предложением, но пока не принял его.

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К слову, Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Этому удивился даже американский миллиардер Илон Маск, который за последнее время также увеличил свое влияние на республиканца.