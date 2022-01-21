Советник Зеленского пояснил, что слова о захвате Харькова – "гипотетический сценарий"

Президент Зеленский предположил, что Россия может посягнуть на украинский Харьков Представитель главы государства Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский имел в виду "гипотетический сценарий" развития событий.

По словам Никифорова, президент привел пример, размышляя об эскалации. Также, по мнению советника, фразу Зеленского выдергивали из контекста.

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Эту фразу выдергивают из текста, – Никифоров

Пресс-секретарь Зеленского уверен, что многие люди не читали текст интервью.

Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован,

– сказал Никифоров.

Зеленский отметил, что может быть началом войны

Отметим, что президент Зеленский в интервью The Washington Post предположил, что Россия может вторгнуться в некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Так Москва может попытаться оккупировать Харьков.

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Как отреагировал на слова Зеленского мэр Харькова

Харьковский городской голова Харьковский городской голова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать. Он добавил, что у власти есть четкая "дорожная карта" действий.

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