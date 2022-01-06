Советники нормандских лидеров провели переговоры: о чем договорились

В Подмосковье состоялись переговоры относительно войны на Донбассе. В них участвовали представители Франции, Германии и России.

По данным российских СМИ, переговоры длились почти 4,5 часа. Украину на подобном уровне должен был представлять Андрей Ермак – глава Офиса Президента.

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Козак: договорились о контактах с участием Украины

В переговорах принимали участие заместитель председателя администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По словам Козака, дипломаты не затрагивали в разговоре создание новых форматов внутри "нормандской четверки".

Обсудили целый ряд практических шагов. Договорились о планах по дальнейшим контактам с участием украинского руководства,

– заявил представитель страны-агрессора.

Заместитель председателя администрации Владимира Путина подчеркнул, что это были "короткие установочные переговоры". Мол, прежде всего для того, чтобы новое правительство Германии имело возможность ознакомиться с "проблематикой".

Предыдущая встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" должна была состояться 11 ноября 2021 года. Однако Россия отказалась участвовать и таким образом создала "застой".

Также согласно заявлению Козака, все участники переговоров остались приверженными минским договоренностям. Более того, участники договорились об Украине и ее участии в контактах.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", – сказал заместитель председателя администрации главы Кремля.

Нормандский формат: что известно

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры.

Именно поэтому они происходят только на уровне министров и советников. Особого эффекта подобные переговоры не дают.

Также уже годами существует предположение о том, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате. Такую инициативу поддерживает и президент Владимир Зеленский.

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