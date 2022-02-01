Советники "нормандской четверки" готовят новую встречу в Берлине, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский сообщил о готовящейся новой встрече советников лидеров нормандского формата. Ее в ближайшее время планируют провести в Берлине.
Соответствующее заявление о переговорах советников "нормандской четверки" Владимир Зеленский сделал 1 февраля на торжественном заседании по случаю открытия седьмой сессии Верховной Рады.
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Планируют следующую встречу советников "нормандской четверки"
Глава государства отметил, что единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление.
Мы активно работаем, чтобы в ближайшее время согласовать дату следующей встречи советников в Берлине,
– подчеркнул Зеленский.
Президент надеется, что на переговорах в Германии удастся достичь договоренности по проведению встречи уже лидеров "нормандской четверки".
Предыдущая встреча советников нормандского формата: что известно
- Последняя встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась 26 января в Париже. Она длилась 8 часов.
- Андрей Ермак сообщил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". Стороны, по его словам, договорились о безусловном соблюдении перемирия на Донбассе.
- В то же время представитель российской стороны Дмитрий Козак в очередной раз обратил внимание на минские договоренности. Мол, основной целью встречи была именно "инвентаризация разных прочтений минских соглашений".
- Владимир Зеленский после встречи говорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты договорились работать над восстановлением нормандского формата.
- Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "выразил поддержку усилиям в нормандском формате" и "продвижению имплементации минских договоренностей".
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