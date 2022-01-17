Советники "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время, – СМИ

Встреча советников "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время. Речь идет даже о сроках в следующие несколько недель.

СМИ, ссылаясь на информатора, утверждают, что все стороны якобы уже готовят встречу. Она может состояться в конце января или в начале февраля.

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Что будут обсуждать

Где именно должна состояться встреча "нормандской четверки", пока неизвестно.

В то же время, вероятно, что советники будут обсуждать условия того, как внедрить существующие политические механизмы, чтобы урегулировать конфликт. Но новых или альтернативных механизмов на повестке дня якобы предлагать не будут.

Встреча "нормандской четверки": что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 января сообщал, что Франция и Германия в течение следующих недель хотят инициировать очередную встречу в нормандском формате.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявлял, что в ближайшее время состоится встреча представителей "нормандской четверки". Однако точной даты политик не уточнил. Он подчеркивал, что Германия приветствует переговоры в "Нормандии", и анонсировал подготовительную работу.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры. Пока разговоры продолжаются лишь на уровне министров и советников.

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