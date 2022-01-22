Советники "нормандской четверки" скоро встретятся: у Зеленского назвали дату

Советники лидеров "нормандской четверки" планируют провести переговоры. В Офисе Президента сообщили, что встреча состоится 26 января.

Об этом 22 января заявил Андрей Ермак, глава Офиса Президента. Политические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России должны встретиться впервые в течение длительного периода.

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Встреча может быть проведена в Париже

Ермак подтвердил, что советники Норманди встретятся уже 26 января. Впрочем, чиновник не уточнил, где именно состоятся переговоры. По информации российского издания "Коммерсантъ", для этого был выбран французский Париж. К слову, там говорят о другой дате – 25 января.

Кто примет участие во встрече:

от Украины – Андрей Ермак , глава Офиса Президента;

, глава Офиса Президента; от Германии – Йенс Плетнер, советник канцлера Шольца;

от Франции – Эммануэль Бонн, советник президента Макрона;

от России – Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.

Инициаторы – Франция и Германия

В начале января французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении совместно с Германией инициировать очередную встречу в нормандском формате. Политик объяснил, что это необходимо для урегулирования ситуации вокруг Украины. Предыдущую встречу в нормандском формате сорвала Москва. Она должна была состояться еще в ноябре 2021 года – на уровне глав МИД. Однако Сергей Лавров, который должен был представлять Россию, отказался от участия.

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