Советники "нормандской четверки" встретятся 26 мая: какие темы обсудят

25 мая 2021 , 18:25
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Источник:

Интерфакс-Украина

Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 26 мая. Во время нее планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских договоренностей.

О темах, которые советники "нормандской четверки" обсудят на очередной встрече, в комментарии изданию рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

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Детали встречи советник "норманнской четверки"

Встреча политических советников "норманнской четверки" пройдет в среду, 26 мая.

Тематика та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры,
– отметил Арестович.

Переговоры состоятся в режиме видеоконференции. Участие в них со стороны Украины будет принимать руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак прислал коллегам из "нормандского формата" письмо

  • Недавно Андрей Ермак направил коллегам из "нормандского формата" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе.
  • Он просил проанализировать выполнение итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.
  • Также Ермак предложил провести встречу в очном формате.
Автор: Наталія Пристанська