Советники уже объяснили это: какой будет реакция Трампа на несоблюдение Путиным договоренностей

Стратегия Дональда Трампа по сотрудничеству с Россией не изменилась, несмотря на очевидные манипуляции Кремля. Такая политика может иметь опасные последствия.

Кандидат экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала рассказал, что стратегический вектор Дональда Трампа не изменился, несмотря на то, что Владимир Путин уже сейчас манипулирует и обманывает в переговорах.

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"Я думаю, что советники Дональда Трампа уже объяснили ему это. Мы видим частичную смену риторики", – сказал Андрей Длигач.

Что Россия может предложить США

Он добавил, что стратегический вектор Трампа – это совместно с Россией поставлять газ в Европейский Союз или совместно заниматься проектами в Арктике. Пока Трамп договаривается с Путиным, Китай уже имеет 600 компаний на севере России для того, чтобы обеспечить себе северный логистический путь.

Действия Трампа выглядят как игра в пользу тех, кто хочет разрушить глобальную экономическую систему и строить что-то другое.

Кажется, что Трамп сейчас не является ключевым игроком, скорее им манипулируют в совершенно других интересах. Иначе сложно понять, как можно продолжать вестись на ложь со стороны России,

– добавил Андрей Длигач.

Длигач добавил, что недавняя поездка Кирилла Дмитриева опасна для Украины. России есть что предложить команде Трампа, в частности экономические проекты на сотни миллиардов долларов. Это не позволит Трампу реализовать его большие амбициозные цели, вроде усиления США, потому что проблемы США находятся в другой плоскости, и решения находятся не в России.

Но Россия может помочь лично Трампу иметь дополнительно несколько миллиардов теневых доходов или спасти бизнес-империю.

"Понятно, что Путин бросит в любом случае. Понятен ли Трампу такой бизнес-подход, который показывают Дмитриев и Путин? Да. Ему это гораздо понятнее, чем заниматься ценностной платформой, на которой настаивает Европа или Украина. Ему интереснее обсуждать цифры с Путиным, чем с Зеленским. И это действительно для нас проблема", – сказал Андрей Длигач.

Чем Украина может заинтересовать США

Он добавил, что Украине нужно изменить географию возможностей – показать большие возможности для Трампа именно в Украине. Главное преимущество в стремлении Трампа получить Нобелевскую премию мира.

Это невозможно сделать, если не договориться с Украиной. Это тоже может играть в нашу пользу. Никакой Дмитриев этого ему не даст. А Украина может дать признание правильности поступков Трампа, ее положительную оценку в мире,

– объяснил Андрей Длигач.

Он добавил, что вопрос в том, что и Трамп не один. На него только внутри его администрации есть около 9 сил, которые на него влияют. Это хрупкий баланс между техноолигархами и старой командой Трампа.

"America First" предусматривает разрушение мировых институтов и порядков, но при этом усилить Америку. Техноолигархи стремятся разрушить мировые институты, но и американские, установив киберократию другого подхода.

Путин для обеих этих сил является инструментом, и когда он вместо инструмента начинает навязывать собственную игру – внутри этой команды происходит взрыв. И у Трампа, соответственно, существенно меняется риторика. Так вот, мы можем сыграть и для первых, и для вторых,

– сказал Андрей Длигач.

Он объяснил, что "America First" означает иметь американский интерес. Украина здесь может стать новым крупным союзником США в Европе, проводником интересов США, экономической и военно-политической базой.

Для техноолигархов Украина является страной глобального эксперимента: самый большой в мире процент тех, кто пользуется криптовалютами, полностью цифровизированное государство, быстрые темпы адаптивности и цифровизации бизнесов. Украина уже, де-факто, – площадка новой экономики. Поэтому она может быть интересной и для американских техноолигархов. Здесь есть много возможностей продемонстрировать другую силу.