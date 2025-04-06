Кандидат економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу розповів, що стратегічний вектор Дональда Трампа не змінився, попри те, що Владімір Путін вже зараз маніпулює та обманює в переговорах.

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"Я думаю, що радники Дональда Трампа вже пояснили йому це. Ми бачимо часткову зміну риторики", – сказав Андрій Длігач.

Що Росія може запропонувати США

Він додав, що стратегічний вектор Трампа – це спільно з Росією постачати газ до Європейського Союзу чи спільно займатися проєктами в Арктиці. Поки Трамп домовляється з Путіним, Китай вже має 600 компаній на півночі Росії для того, щоб забезпечити собі північний логістичний шлях.

Дії Трампа виглядають як гра на користь тих, хто хоче зруйнувати глобальну економічну систему і будувати щось інше.

Здається, що Трамп зараз не є ключовим гравцем, скоріше ним маніпулюють в абсолютно інших інтересах. Інакше складно зрозуміти, як можна продовжувати вестися на брехню з боку Росії,

– додав Андрій Длігач.

Длігач додав, що нещодавня поїздка Кирила Дмітрієва небезпечна для України. Росії є що запропонувати команді Трампа, зокрема економічні проєкти на сотні мільярдів доларів. Це не дозволить Трампу реалізувати його великі амбітні цілі, на кшталт посилення США, тому що проблеми США знаходяться в іншій площині, і рішення знаходяться не в Росії.

Але Росія може допомогти особисто Трампу мати додатково кілька мільярдів тіньових доходів чи врятувати бізнес-імперію.

"Зрозуміло, що Путін кине в будь-якому разі. Чи зрозумілий Трампу такий бізнесовий підхід, який показують Дмітрієв і Путін? Так. Йому це набагато зрозуміліше, ніж займатися ціннісною платформою, на якій наполягає Європа чи Україна. Йому цікавіше обговорювати цифри з Путіним, ніж із Зеленським. І це дійсно для нас проблема", – сказав Андрій Длігач.

Чим Україна може зацікавити США

Він додав, що Україні потрібно змінити географію можливостей – показати більші можливості для Трампа саме в Україні. Головна перевага у прагненні Трампа отримати Нобелівську премію миру.

Це неможливо зробити, якщо не домовитись з Україною. Це теж може грати на нашу користь. Ніякий Дмітрієв цього йому не дасть. А Україна може дати визнання правильності вчинків Трампа, її позитивну оцінку у світі,

– пояснив Андрій Длігач.

Він додав, що питання в тому, що і Трамп не один. На нього лише всередині його адміністрації є близько 9 сил, які на нього впливають. Це крихкий баланс між техноолігархами і старою командою Трампа.

"America First" передбачає руйнацію світових інституцій та порядків, але при цьому посилити Америку. Техноолігархи прагнуть зруйнувати світові інституції, але й американські, встановивши кіберократію іншого підходу.

Путін для обох цих сил є інструментом, і коли він замість інструмента починає нав'язувати власну гру – всередині цієї команди відбувається вибух. І у Трампа, відповідно, суттєво змінюється риторика. Так ось, ми можемо зіграти і для перших, і для других,

– сказав Андрій Длігач.

Він пояснив, що "America First" означає мати американський інтерес. Україна тут може стати новим великим союзником США в Європі, провідником інтересів США, економічною та військово-політичною базою.

Для техноолігархів Україна є країною глобального експерименту: найбільший у світі відсоток тих, хто користується криптовалютами, повністю цифровізована держава, швидкі темпи адаптивності й цифровізації бізнесів. Україна вже, де-факто, – майданчик нової економіки. Тому вона може бути цікавою і для американських техноолігархів. Тут є багато можливостей продемонструвати іншу силу.