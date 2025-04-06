Проте на думку політолога Ігоря Рейтеровича, якою він поділився з 24 Каналом, у Владіміра Путіна ще є час – принаймні до кінця квітня – маніпулювати Трампом і затягувати переговори. Нещодавно Трамп заявив, що злий на очільника Кремля через те, що той поставив "під сумнів авторитет Зеленського" та заявив про можливість зміни влади в Україні.

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Трамп сприйме як позитивний крок

Рейтерович зауважив, що росіяни можуть "кинути кістку" Білому дому, зробити щось таке, що Трамп сприйме як позитивний крок до миру з боку Росії.

Наприклад, що за пару тижнів Росія домовиться із США, а американці з Україною про перемир'я на морі і навіть в небі. Тобто не буде ударів далекобійними ракетами чи "Шахедами" 1 – 2 тижні. Це може бути присвячено до 100 днів президенства Трампа,

– зазначив політолог.

Після цього Трамп розкаже, який великий президент, а на сайті Білого дому розмістять інформацію про його "100 перемог за перші 100 днів". Трамп, як відзначив він, буде задоволений. До 50 днів президентства Трампа адміністрація вже оголошувала про його "50 перемог".

Пізніше, коли Росія, скоріш за все, де-факто вийде з цього перемир'я, порушивши його, і намагатиметься перекласти відповідальність на Україну, Трамп, за словами Рейтеровича, все одно буде говорити, що "ситуація трохи змінилась на краще". Навіть якщо перемир'я триватиме тиждень чи 10 днів. Росія ж отримає після цього ще певний час на ведення війни проти України.

Ця, як підкреслив політолог, банальна схема, на жаль, може достатньо довго працювати. І росіяни про це знають.

Також це розуміє значна частина представників адміністрації Білого дому. Проте у них не вистачає сміливості сказати про це Трампу, мовляв, над вами просто знущаються і роблять все, що хочуть, а вас вводять за ніс,

– припустив Ігор Рейтерович.

Тому, на його думку, все залежатиме від того, як швидко оточення Трампа зможе йому пояснити, що насправді відбувається, а також від того, чи захоче його адміністрація це зробити.

Нагадаємо, що за словами радника ОПУ Михайла Подоляка, "Путін особисто ображає Трампа". Заяви очільника Кремля, на думку Подоляка, свідчать про те, що йому байдуже до дій Трампа, адже у Росії є "своя програма – знищувати Україну" та одночасно "принижувати США".