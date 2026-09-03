Украина стала первым государством в мире, принявшим такое решение. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о заявлении?

В четверг, 3 сентября, парламент поддержал постановление. За заявление проголосовал 261 депутат.

В документе говорится, что осенью 1944 года Закарпатье попало под власть советской военной администрации.

НКВД и СМЕРШ начали задерживать венгров в возрасте от 18 до 50 лет под предлогом "мобилизации" в трудовые лагеря. СССР сумел депортировать тысячи мирных жителей Закарпатья в ГУЛАГ.

Украина признает верховенство права и осуждает любые проявления тоталитаризма. Она считает своим моральным долгом:

официально признать факт массовых репрессий против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности венгерской национальности, в качестве преступлений, совершенных коммунистическим тоталитарным режимом;

осудить практику принудительных депортаций, внесудебных казней и преследований по национальному, религиозному и социальному признакам, совершенных НКВД и СМЕРШ на территории региона;

почтить память жертв советских репрессий в Закарпатье, установить памятные знаки, провести научные исследования и образовательные программы;

обнародовать архивные материалы, чтобы восстановить историческую правду;

поддержать научно-исследовательскую работу по документированию преступлений СССР;

включить эти события в образовательные программы, чтобы обеспечить объективное понимание тоталитарного прошлого и предотвратить повторение подобных преступлений в будущем;

подчеркнуть, что Россия совершает на временно оккупированных территориях Украины такие же преступления против мирного населения, как и СССР.

Кроме того, парламент призвал международное сообщество, научные учреждения и архивы демократических государств сотрудничать с целью восстановления исторической правды о преступлениях СССР на территории Закарпатья и других регионов Украины.

Напомним, что в августе Венгерская национальная налоговая служба (NAV) закрыла уголовное дело в отношении украинских инкассаторов «Ощадбанка», которых подозревали в отмывании средств. Причиной стало отсутствие состава преступления.