Україна стала першою державою у світі, яка ухвалила таке рішення. Про це пише 24 Канал.

Що відомо про заяву?

У четвер, 3 вересня, парламент підтримав постанову. За заяву проголосував 261 депутат.

У документі йдеться про те, що восени 1944 року, Закарпаття потрапило під владу радянської військової адміністрації.

НКВС і СМЕРШ почали затримувати угорців віком від 18 до 50 років під приводом "мобілізації" до трудових таборів. СРСР зумів депортувати тисячі мирних мешканців Закарпаття до ГУЛАГів.

Україна визнає верховенство права та засуджує будь-які прояви тоталітаризму. Вона вважає своїм моральним обов'язком:

офіційно визнати факт масових репресій проти цивільного населення Закарпаття у 1944–1946 роках, зокрема угорської національності, як злочини, вчинені комуністичним тоталітарним режимом;

засудити практику примусових депортацій, позасудових страт та переслідувань за національною, релігійною та соціальною ознаками, скоєних НКВС та СМЕРШ на території регіону;

вшанувати пам'ять жертв радянських репресій на Закарпатті, встановити пам'ятні знаки, провести наукові дослідження та освітні програми;

оприлюднити архівні матеріали, щоб відновити історичну правду;

підтримати науково-дослідну роботу щодо документування злочинів СРСР;

додати ці події до освітніх програм, щоб мати об'єктивне розуміння тоталітарного минулого та запобігати повторенню подібних злочинів у майбутньому;

наголосити, що Росія вчиняє на ТОТ України такі ж злочини проти мирного населення, як СРСР.

Окрім того, парламент закликав міжнародну спільноту, наукові установи та архіви демократичних держав співпрацювати задля того, щоб відновити історичну правду про злочини СРСР на території Закарпаття та інших регіонів України.

Нагадаємо, що у серпні Угорська Національна податкова служба (NAV) закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів Ощадбанку, яких підозрювали у відмиванні коштів. Причиною стала відсутність складу злочину.