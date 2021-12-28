Майонезная кома и Ирония судьбы: топ рагульских привычек на Новый год

У каждого новогодне-рождественский период ассоциируется с чем-то своим. У кого-то – это радость теплых встреч с родственниками и друзьями, которые бывают иногда из-за "ну так же принято". Горы салатов в стилистике "майонезного передоза", дешманские "импортные деликатесы", телевизионные передачи и фильмы с контентом типа "д*билы схавают и такое, главное лишь бы елка была".

Куча подобной ахинеи уже совсем скоро будет штурмовать наши неприступные крепости адекватности и здравого смысла. Давай разбираться, как с этим бороться, в гонзо-рубрике "Грех".

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Иногда такие "празднования" насквозь пропитаны д*бильными традициями и оправдываются "ну, мы так привыкли, все так делали всегда". Ага, уже вижу, как какой-то австралопитек в своей пещере смотрит на стене на деградантский наскальный рисунок, где один примат силой врывается в чужую пещеру. Потом объясняет, что она очень похожа на его пещеру, которая расположена по ту сторону реки. Потом создает семью с жертвой, в чье прибежище нагло ворвался.

И не говори, что не узнаешь в этом "Иронию судьбы или С легким паром". И не обманывай себя, что хоть однажды не смотрел это перед Новым годом. Если бы мы играли в новогоднее бинго в стилистике постсовкового неорагулизма, то первый "метч" мы бы уже заметили. Ведь благодаря остатку совковой культуры в каждом из нас сидит маленький рагулик.

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы их было слышно громче.

Автор проекта – заместитель главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская.

Лови новогодний кринж

Так что поехали. Давайте для начала разберемся с правилами.

Бинго – это игра, в которой случайным образом выбираются числа, а игроков должны обозначать соответствующие числа на своих карточках. Первый игрок, заполнивший карточку в соответствии с правилами розыгрыша, побеждает. Чтобы обозначить свой выигрыш игрок обычно выкрикивает "Бинго!"

Наше бинго будет немного другим. Я называю все подряд, а ты вспоминаешь, ловишь кринж и мысленно отмечаешь: ты или кто-то делал подобное в твоем присутствии? Заодно будем разбирать варианты, как можно деградантские традиции заменить на более адекватные аналоги.

А для чистоты эксперимента я попросил своих друзей в инстаграме поделиться тем, что бесит их во время новогодних празднований, и вот что у нас получилось.

Просмотр "Иронии судьбы или С легким паром"

И хоть в последние годы уже почти не встречаю поплавленных, которые смотрят эту комедию абсурда, иногда наталкиваюсь на отбитых фанатов совка. Кстати, я заметил, что аудитория "Иронии судьбы" и антиваксов очень пересекаются. Поэтому вполне вероятно, что со временем таких персонажей постигнет судьба мамонтов. Вот стоит только вдуматься: фильм терпит алкоголизм, проникновение в чужое жилье и кучу других тупых идей для дегенератов, а в нем находят романтику.

А МОЖНО ЖЕ вместо заезженных совковых лент посмотреть что-то адекватнее, к примеру тот же Netflix имеет целые подборки для рождественского настроения.

Майонезная кома

Ну, не надо же стесняться, все мы знаем рецепт этого поистине легендарного блюда. Рябчики, отварной телячий язык, раковые шейки, каперсы, красная икра, свежие листья шпината, розмарин, тимьян, винный уксус... А где же "докторская" колбаса? Правильно, там где ее и место – далеко за пределами оригинального "Оливье", история которого тянется еще с XIX века, задолго до момента, когда совковые идеи только начали зарождаться.

На самом деле, готовить оливье – право каждого. И всем нравятся разные рецепты. Но вот привычка несколько дней до Нового года готовить кучу салатов, которые невозможно съесть за одну ночь, разве что получить майонезную кому – такое себе "увлечение". К тому же эти несколько дней приготовления часто сопровождаются гневными нареканиями и спешкой. Тогда зачем все это, если не доставляет удовольствия?

Больше, еще больше салатов – чтобы впасть в майонезную кому / Коллаж 24 канала

А МОЖНО ЖЕ вместо банального "Аливье" удивить себя блюдом, которое не заставит твой желудок в конвульсиях биться от передоза майонезом. Да ведь даже украинские традиционные, но немного забытые сиченики или крученики, точно смогут удивить даже ярых гурманов новогоднего стола.

Смотреть новогодние "канцерты"

"Галубой аганьок", мюзиклы с артистами из-за поребрика и другие новогодние концерты с привкусом формальдегида. Квинтэссенция кринжа, тупых шуток, наигранных эмоций, "песен" под фонограмму и мумий, таких как Софачка Ротару или Киркоров и других резидентов базы "Миротворец", которые пока не дают концерты с Кобзоном. Даже не знаю, как описать подобные шоу и тех, кто любит это смотреть, кроме термина "копрофилия". Мотивацию их тоже не понимаю, поэтому если у вас есть хотя бы малейшие догадки на эту тему, то дайте знать.

Стрелять фейерверками

Речь идет не о безобидных "палочках", "елках" или бенгальских огоньках, а о более мощных фейерверках, звуки которых похожи на обстрелы артиллерии. Тут давай разбираться без шуток и иронии. Прежде всего, во время войны с Россией, следует помнить о военнослужащих, да то, что подобные звуки могут вызвать у них далеко не самые лучшие воспоминания, которые часто бывают очень болезненными (подробнее об этом можешь почитать здесь).

Также от внезапных, резких и громких звуков могут испугаться домашние животные. И поверь, удержать свою собаку будет почти нереально, а коты и вообще могут просто убежать с перепугу из дома. К примеру, спрыгнув с окна невысоких этажей. Можешь проверить это в группах по поиску потерянных животных, где частота постов в новогодние праздники значительно возрастает.

А МОЖНО ЖЕ вместо траты времени, здоровья и средств на пиротехнику подарить друг другу особые подарки, такие как самодельные свечи в Швеции, кизиловые палочки в Болгарии или парные предметы вроде чашек или свечей в Китае. А если очень уж хочется посмотреть на огни в небе, то как тебе идея светового шоу с помощью дронов?

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Заливать в себя и окружающих алкоголь

Никто не указывает сколько и какие алкогольные напитки употреблять, но я за то, чтобы потреблять разумно. Традиции алкогольных застолий идут еще с доисторических времен, и выйдя 1 января рано утром на улицу, можно понять, что те времена были не так давно, поскольку неадекваты дожили и до сегодня. А странно, печень давно должна была бы их подвести.

И в самом деле, а как же без пьяного движа / Коллаж 24 канала

А МОЖНО ЖЕ бессодержательное заливание большого количества чего-либо заменить, к примеру на дегустацию вин. Купив несколько бутылок качественного вина и специальные пробки, можно не выпивать все за один раз, а пробовать сочетания определенных вин с блюдами или фруктами еще долго, при условии правильного хранения.

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Ходить пьяным к елке в центре

Сам по себе поход к елке не является чем-то отвратительным. Таким его делают персонажи из предыдущего пункта, которые литрами заливают в себя преимущественно какой-то шмурдяк. Пьяные крики, непонятные песнопения, нежелательное взаимодействие с другими – согласитесь, не то, что навевает празднично-сказочную атмосферу в центре города.

МОЖНО как вариант вместо заезженного посещения городской елки посетить новый для себя город в Украине, или взять билет на лоукостер и посетить другую страну, хорошо что на рождественские праздники выбор направлений очень велик.

Совершать шаманские ритуалы

Илон Маск объявил о первых испытаниях биочипов, которые помогут управлять техникой силой мысли. Полеты в космос становятся доступными для простых смертных. Первые успешные испытания лазерного оружия. Тем временем люди на Новый год пишут желание на бумажке, сжигают ее, пепел бросают в бокал шампанского и выпивают эту настойку.

На самом деле это только традиция. И ничего такого в ней нет. Разве что некоторые действительно верят, что сожженной бумажки хватит для осуществления всех желаний. Но верить или нет – дело каждого.

Кстати, МОЖНО попробовать отпраздновать Новый год необычно. Например, попробовав традиции других стран: есть виноград под бой курантов, как в Испании, или выключать свет на несколько минут для поцелуев, как в Болгарии.

Валить мобильную связь в 00:01

Ну конечно же, фейерверки одних дегенератов, пьяные крики других – не дадут забыть, какое же событие произошло ровно 1 минуту назад. Следовательно, надо обязательно позвонить и еще раз напомнить об этом. Я думаю, здесь даже те блогеры-нытики, которые не знали в какой день празднуют "голодную тусу", сумели бы напрячь серое вещество и понять, какое событие произошло. Вдумайся только – ты поздравляешь другого человека с тем, что гигантская глыба разных пород только что сделала полный оборот вокруг еще большей глыбы раскаленных пород. Конечно, здесь я могу преувеличивать, поэтому вот несколько вариантов, как действительно интересно поздравить с Новым годом.

Как оказалось, такое проявление заботы многим не нравится / Коллаж 24 канала

Как вариант, МОЖНО придумать что-то более креативное, чем просто звонок. Например, написать и отправить заранее письмо с собственноручно написанным поздравлением. Запакуй это в конверт и пометь, что открыть и прочитать можно лишь после полуночи. Поверь, впечатления будут куда ярче и приятнее.

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На тебя не наложат анафему, расслабься

Суеверия, традиции и ритуалы еще перечислять и перечислять. К примеру, мне написали, что кто-то в новогоднюю ночь выбрасывает из окна ремень, чтобы похудеть. Кто-то считает, что ни в коем случае нельзя праздновать Новый год в одиночестве. Кто-то – что необходимо присылать сраные картинки в вайбере. А кто-то не забывает пошутить про "прошлогоднее", что бы то ни было.

Шутники, они такие / Коллаж 24 канала

А это что-то новенькое/ Коллаж 24 канала

В такие дни стоит помнить, что это не религиозный праздник, перемены в праздновании которого могут навлечь на тебя анафему набожных тетушек и дядюшек, а обычное празднование оборота планеты вокруг нашей желтой звезды. Именно из-за этого только ты в праве решать, как проведешь эту ночь, сутки или вообще жизнь. Поэтому отталкивай все больные порождения совка, живи в кайф и мой руки с мылом не менее 30 секунд.