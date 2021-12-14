Не удивительно, что в 21 веке экстрасенсы достаточно быстро перебрались работать в онлайн. Но стали ли они от этого менее прошаренными в предвидении судьбы? Чтобы это проверить, понадобилось всего лишь воспользоваться услугами нескольких специалистов и специалисток по гаданию на картах Таро. Как это происходило – читай в материале для гонзо-рубрики "Грех".

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Что спросил у провидцев

Специалистам я задал по 3 одинаковых вопроса, затрагивавших разные сферы жизни. Выбирая темы, не забыл о стереотипах по поводу посетителей таких сеансов. Поэтому писал наиболее стандартные варианты, которые могут прийти в голову:

Получу ли я повышение на работе в ближайшее время?

Угрожает ли что-нибудь моим отношениям с возлюбленной?

Чего следует остерегаться в ближайшем будущем?

С кем мы общались

Туман неведения будущего мне помогали развеять две таролог-провидицы, таролог-мужчина и биоэнергетик. Каждого из них я нашел либо в соцсетях, либо на сайте объявлений.

Поскольку мы живем в эпоху металиберальности, соблюдение гендерного баланса было необходимо. Не скажу, что это добавило конструктивности исследованию. Однако чувство борьбы за равенство – бесценно.

Кроме пола, учитывал и стоимость услуг предсказателей. Выбрал специалистов разных ценовых категорий, которые не показались мне слишком дорогими. Конечно, взял и одного бесплатного "эксперта".

Грешным делом, подумал, что натолкнусь таким образом на аферистов. Но ошибся, потому что каждый из собеседников продолжал выходить на контакт после осуществления оплаты. Вместе с этим, ни один из них не заплатил за рекламу, поэтому все имена в тексте будут минимально изменены.

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. Грех – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы они звучали громче.



Автор проекта – заместитель главной редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская

Мольфар из Кировограда

Этого мужчину трудно не заметить, когда скролишь низкосортные изотерические сообщества фейсбука. Он ведь подписан не просто именем, а "Биоэнергетик Провидец (Петр Ковцаливский +380…)".

На аватарке стоит фото, которое легко прогуглить. Его 2 года тому назад обнародовали на странице "фото реальных мужчин 40 лет на аватарку". А номер, указанный на странице мольфара, подписан в известной системе проверки контактов "Кировоград".



Аватарка страницы Кировоградского мольфара / Скриншот

Захожу туда и замечаю немало интригующего. В постах он уверяет, что владеет древними ритуалами предков-мольфаров и является белым магом. Может снимать порчу или даже возвращать партнеров в семью. При этом некоторые посты хорошо заметны благодаря чрезмерному использованию КАПСЛОКА.



Публикация наследника мольфаров / Скриншот

На странице биоэнергетического специалиста указана цена только на одну услугу – "гадание Таро – 150 грн". Что ж, грех этим не воспользоваться.

Куда кидать деньги

В день, когда нам предстояло созвониться, Петр сбросил номер банковской карты и попросил сообщить об осуществлении оплаты. Однако реквизиты почему-то принадлежали Валентине В. Мистика уже начинается и окутывает меня нотками своей изменчивости.

"Да, получил! Напишите, что вас интересует и я начну, потом созвонимся", – сказал провидец в ответ на фото чека перевода. Я сбрасываю уже готовые вопросы и начинаю ждать с огромным нетерпением. Ответ пришел примерно через 30 минут.

Все будет хорошо, но не совсем

Мольфар написал, что у меня есть большие шансы на повышение. При этом отмечал, что это произойдет очень быстро. Однако мои мысли о большей зарплате и апгрейде социального статуса прерывают следующие строки.

Распада отношений следует бояться. Опасаться стоит одного мужчину. Он сильно влияет на вашу спутницу,

– расстроил меня белый маг, отвечая на 2 вопроса сразу.

Он также добавил, что этот проклятый абстрактный урод не просто лезет в мою любовь. Мол, чем дальше, тем хуже! Он хочет завоевать ее… Мою даму сердца.

Начинаю собирать по полу крохи отчаяния и понимаю, что не все потеряно. Мне ведь предложили "поставить защиту на отношения, чтобы никто не мешал". Поэтому уже предупреждаю партнершу о том, что ее поклонника сейчас накроет биоэнергетическая п**да.



Сообщение, которое стоило 150 гривен / Скриншот

Что по защите

Истерически набираю сообщение. Я непременно должен узнать, как защитить ту гармонию, которую мы так долго строили. Однако мне не отписывают. Потому уже начинаю звонить на номер "Кировоград".

Страх потерять любовь усиливается холодными гудками игнора. Снова истерически пишу в сообщениях "как поставить защиту?", но все повторяется.



Мольфар объяснил жесткий игнор / Скриншот

Белый маг вышел на связь только через 40 минут. "Прошу прощения, не могу сейчас говорить. – Пишет мне провидец, – Не переживайте, этот обряд делается очень просто – путем специальных молитв. Здесь нет никакого греха или чего-то подобного". А окончательно он меня успокоил тем, что сделает все своими силами.

Хм, довольно хороший набор услуг, как на 150 гривен и без грехов. Однако должно же быть какое-то "но"? Конечно! Это наследник мудрости древнего рода мольфаров, а не какой-то хрен с горы.

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Свечи и немного терпения

Он снова мне написал: "Для этого нужны только специальные свечи. Они стоят 710 гривен". Чтобы заверить меня в исполнении ритуала, Петр предложил получить видео процесса установки защиты.



Сколько стоят настоящие свечи мольфара / Скриншот

А тут уже проблема. В бюджете на месяц выделил гораздо меньше средств на эзотерику. Поэтому пришло время падать на мороз. И тут "о чудо!", мольфар начал своевременно отписывать. Он говорит, что могу послать только часть суммы, поскольку свечи, оказывается, стоят меньше. А вот остальное нужно будет сбросить уже после зарплаты.

Ох, Петр, такая замечательная клиентоориентированность не поможет. Если бы мы с вами пообщались после повышения на работе, подумал бы. Однако, по состоянию на нынешний день, не могу себе позволить защиту отношений. Поэтому обещаю "написать через некоторое время" (на языке онлайн-знакомств – "никогда").

Плюсы этого провидца: белый маг, снимающий порчу и возвращающий жен в семью.

Минусы этого провидца: отсутствие подтверждения процесса гадания на картах. Необходимость приобретать дополнительные услуги.

Материал носит художественный характер и содержит субъективное мнение автора. Однако ни одно из суждений не ставит своей целью кого-то оскорбить.

Оливия и ее "русское" Таро

Это самый загадочный персонаж из всех, кто смотрел в мое будущее. В объявлении этого человека было указано только то, что он гадает на Таро и ник телеграма @Olifa, по которому можно обратиться.

Когда я пишу, женщина сообщает, что в диагностике на Таро уже несколько лет и является специалистом "русского" варианта этих карт. За сеанс просит 100 гривен.

"Филки кинь на изик"

Интересно то, что средства Оливии нужно сбросить на анонимный онлайн-кошелек. Ну что ж, уже появилось ощущение, что покупаю наркотики. Остается надеяться, что гадание не будет в закладке под отделением полиции.



Подкоп под конем. Аркан "Солнце" / коллаж 24 канала

После оплаты она сама сообщила об успешном поступлении денег. Теперь для сеанса нужно только отправить точную дату рождения, мое фото и вопросы.

Ну что ж, выбираю самую рагульскую более-менее адекватную фотографию, которой не было в соцсетях (мне же не надо, чтобы мои страницы нашли по фотографии). Когда присылаю ее с вопросами, оказывается, что так же нужна точная дата рождения моей возлюбленной.



Я на фоне розовых роз и креста / Фото из семейного архива

Жду ответа 10 минут и приходит сообщение: "гадания на высших арканах, расклад 1 карта. Вопрос да/нет". Прилетает первое фото, и я понимаю, что все началось как-то неожиданно резко.

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Тебе не нужно повышение

Мои перспективы на профессиональный рост разбиваются о карту с надписью "Воздержанность". На ней нарисована странная девушка с крыльями, которая и на стереотипного ангела не похожа. Скорее на персонажа галимого русского мультика.

Оливия сразу сбрасывает аудиосообщение, где говорит, что никакое повышение мне не светит. Однако говорит голосом с ноткой сомнения. "Я бы сказала, что это "нет", – объясняет таролог. – Но... Карта имеет положительные последствия. То есть отсутствие повышения вам в плюс".



Карта российского Таро "Воздержанность" / Фото провидицы Оливии

Что ж, я решаю согласиться с таким суждением. Понемногу начинаю верить, что мне нужно оставаться на своей должности. Тем более прилетает фото по следующему вопросу.

Отношения катятся…

Что касается отношений – все гораздо лучше, чем в предыдущем вопросе. Хотя арт на этом куске картона также не слишком красивый.

Здесь карта "Колесница" является однозначным позитивом. Она демонстрирует движение и у вас дальше все будет катиться,

– коротко резюмирует провидица в аудио.

Конечно, это не очень дало понять, что происходит в отношениях. Но хорошие новости – всегда радуют.



Карта русского Таро "Колесница" / Фото провидицы Оливии

Ну здесь значит уже другое

Мне приходит фото той же карты с ангелом "Воздержанность" и в голове начинает властвовать ступор. Однако Оливия говорит, что это только случайность судьбы. Также отмечает, что переформулировала вопрос на "стоит ли чего-нибудь остерегаться в ближайшем будущем". Поэтому, не задаю тупых вопросов. Это же логично: при таких обстоятельствах карта приобретает другую трактовку.



Карта российского Таро "Воздержанность" / Фото провидицы Оливии

Мол, это значит снова "нет". Однако теперь к вердикту прилагается "с усилиями". Вообще не понимаю, что это значит, поэтому прошу объяснить. Оливия дает гениальный ответ: "нужно приложить усилия, чтобы ситуации дискомфорта не было". Конечно, с этим я уже не могу спорить. Даже хотел бы сделать такую ​​цитату лозунгом всей жизни.

"Русские" для более глубокого гадания

Когда мне пришла первая карта этого высшего аркана, уже захотел узнать, что здесь происходит. Поэтому спрашиваю, чем эти вырезки из русских сказок отличаются от обычных Таро.

И оказывается, что у русского Таро гораздо более размытын сюжеты. "В обычных картах все подробнее расписано. – говорит Оливия, – А вот "русское" Таро рассчитано на более глубокий уровень гадания". Решаю просто проигнорировать этот имперский замут собеседницы.



Глубокое русское Таро по скидках / Скриншот

Не "папа", а Delete

Я благодарю гадалку за то, что получил это невероятно глубокое и относительно дешевое предсказание. Теперь полный оптимизма хочу заскринить наш диалог, однако это не удается. Провидица с "русским" Таро уходит"по-английски": без прощаний удаляет наш диалог.

Теперь я с чувством абсолютного непроходящего смущения пытаюсь понять, что здесь творилось. Единственное, что у меня осталось – фотографии 2 карт. Значительно усилилось чувство, будто час занимался нелегальными движухами. В конце концов, вполне обычно при взаимодействии со всем русским.

Плюсы гадалки: даже отрицательные предсказания имеют нотку позитива.

Минусы гадалки: сеет ощущение нелегальности, а для ее пророчества достаточно одной карты.

Материал носит художественный характер и содержит субъективное мнение автора. Однако ни одно из суждений не ставит своей целью кого-то оскорбить.

Психолог, поэт и немного экстрасенс

Павел Потолычко добавился ко мне в друзья на фейсбуке еще несколько месяцев назад. С тех пор он периодически приглашал присоединиться к сообществам различных его проектов.



Прогулка психолога, Таролога и поэта / Коллаж из фейсбука Павла Потолычко

Сначала это была его поэзия. В частности, там можно почитать онлайн или купить его напечатнный сборник. Впоследствии появились страницы о психологии и патриотический паблик.

А вот вишенкой на торте стало бесплатное гадание на Таро. Схема сообщества очень проста: пишешь вопросы и получаешь ответы. Гадает Павел на самом распространенном виде карт – колоде Таро Уэйта.

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Что есть на странице

Сначала только рассматриваю страницу. Этот уголок фейсбучной магии был создан 23 апреля. С тех пор там собрался 61 подписчик. Админ группы периодически делает посты, в которых призывает задать вопросы в комментариях. Обычно под ними собирается 3 – 5 желающих узнать персональные подарки судьбы.

Но Павел тоже предлагает сделать это в посте на стене. Такой возможностью периодически пользуются, но есть другие виды контента. В частности одна участница сообщества 3 декабря запостила там картинку с котиками.

На работе я король

Я пишу свои вопросы и получаю ответ уже через день. В плане работы провидец меня очень порадовал. "Думаю, вы занимаете достаточно авторитетное положение", – говорит мне Павел, трактуя карту "Король мечей".



Карта Таро "Король мечей" / Коллаж 24 канала

Также он отмечает, что в течение следующих 3 месяцев я получу желаемое повышение. Однако добавляет, что есть неприятный момент. Сейчас у меня преобладают только эмоции, но нет конкретных предложений. На это указывает карта "Справедливость".



Карта Таро "Справедливость" / Коллаж 24 канала

Не любовь, а шпионаж

Относительно следующих 2 вопросов, таролог подумал, что они объединены. Это даже хорошо, ведь так пространство для видения ситуации в отношениях значительно больше.

Павел говорит, что моя любовь непременно будет жить! Однако этот прогноз рассчитан всего на 3 месяца. Такой вывод он сделал, поскольку выпала карта "Тройка кубков".



Карта Таро "Тройка кубков" / Коллаж 24 канала

Однако и здесь есть отрицательный осадок в ответе. Оказывается, что эта карта указывает на маленькое количество главного отношениях – доверия.

Как сейчас смотрятся отношения? Ревность, кто-то за кем-то следит или собирает информацию о партнере. Присматривается,

– лаконично резюмирует мужчина.

Теперь я культурно благодарю и закрываю фейсбук. Мне нужно проанализировать все прочитанное. Однако уж точно знаю – попробую просечь, как именно за мной следит партнерша.

Плюсы таролога: разноплановость личности, которая своим существованием творит художественный акт. Бесплатность услуг.

Минусы таролога: плохое качество картинок в группе. Потребность спрашивать важные вещи публично.

Материал носит художественный характер и содержит субъективное мнение автора. Однако ни одно из суждений не ставит своей целью кого-то оскорбить.

Таролог под богом

Ольгу я нашел на сайте, где она на протяжении несколько лет разместила более 20 объявлений. При этом, в большинстве из них были указаны разные города предоставления услуг: начиная с Херсона, заканчивая Белой Церковью. А на обложке ее объявлений были образочки, фигурки ангелочков и, конечно, карты Таро.



Таро от Ольги с божьей помощью / Фото с сайта объявлений

Женщина сообщила, что в гаданиях далеко не дилетант, так как работает уже более 15 лет. Поэтому обещала получение ответов "сверху", если вопросы будут искренними. Также отметила, что Таро является белой магией, поэтому могут сказать, все как есть.

Все ходим под Богом и никто, кроме Бога, не имеет власти над чужой судьбой,

– говорилось в объявлении.

Следует заметить, что она действительно самая профессиональная из всех, к кому я обратился. Имеет четкий прейскурант, а также добросовестно предоставляет обещанные услуги. Тоже важно, что после общения с этим специалистом действительно было ощущение, что (спойллер) на работу выпал Дьявол.

Торговля – уместна

Спрашиваю таролога в вайбере, можно ли записаться на сеанс. Она отвечает, что работает только онлайн и указывает все, что нужно для этого: мое имя, фото, дата рождения тех, на кого гадаем, а также скрин осуществления оплаты.

Сколько стоит гадание Ольги:

Большой расклад (видео-ответ до 10 вопросов) – 350 гривен.

Маленькое расклад (аудио-ответ до 5 вопросов) – 200 грн.



Прейскурант таролога Ольги / Скриншот

Я хочу видео, но не готов столько платить. Поэтому узнаю, можно ли организовать видеоответ только на 3 вопроса, однако за 200 гривен. Мне приходит сообщение "хорошо" и на радостях сбрасываю деньги на карту.

13-минутная запись пришла уже на следующий день. Она была опубликован на ютубе, но гадалка заверила, что все конфиденциально – доступно только по ссылке и посмотреть сможем только мы. Что ж, здесь ее третий глаз немного промазал. Запись сеанса гадания ищите в конце текста.

Что у меня с работой

Женщина говорит, что сейчас посмотрим, как "сверху" оценивают мои шансы на повышение. Когда тасовка заканчивается, на цветочную скатерть ложатся три потертые карты.

Они сразу показывают конкуренцию или какую-то войну на работе. Здесь стоит смотреть внимательно на то, кому вы доверяете и с кем общаетесь.

– говорит Ольга.

Таким образом специалист объяснила значение карты "Пятерка мечей". Мол, она демонстрирует борьбу за свое место под солнцем. А рядом стоит "Семерка чаш", указывающая на мое пребывание в иллюзиях.

Также, оказывается, на работе кто-то смотрит на меня "искоса". Пока ощущение мистического раздупления ко мне не пришло. И без этого анализа всегда думал, что всех напрягаю.



Какая у меня ситуация на работе​ / Скриншот

Обращение к сотрудникам

По словам Ольги, на работе мне всячески вставляют палки в колеса. Но знайте, коллеги, это никоим образом не помешает моему успешному восхождению по карьерной лестнице! Ведь следующая карта – "Девятка жезлов", а это вам не какие-то шутки.

Она указывает на опыт общения с такими людьми. "Сверху" заметили, что у меня уже были аналогичные ситуации, поэтому веду себя осторожно.

Вспоминаю, как шагаю по офисному паркету. Да! Действительно же похож на грациозную и опасную пантеру, осторожно передвигающуюся по джунглям.



Тадам. Тадам. Тадам-тадам-тадам… / Коллаж 24 канала

Вопреки всему, меня не уволят

Поскольку повышением здесь даже не пахнет, провидица решила исследовать это внимательнее. Следующие 3 карты уже дают рекомендации.

"Четверка пентаклей" говорит, что я должен защитить свое место и себя. Однако она также демонстрирует стабильность, поэтому меня точно не уволят.

Здесь есть еще карта "Башня". То есть возможна ссора. Или подстава по отношению к вам от определенных лиц. Это могут быть как начальство, так и коллеги.

– перечеркивает веру в дружеский коллектив таролог.

Также она добавляет, что третья карта "Шестерка пентаклей", что тоже довольно нехорошо. Ее значение простое – недоброжелатели считают, что я сам во всем виноват. Ну ладно, намотал на ус и смотрю дальше.

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Моя проблемная женщина огня

В следующем вопросе карты сразу показывают женщину – "Королеву жезлов". Это значит, что у моей возлюбленной имеет энергию огня и может быть импульсивной. При этом у нее есть особенность: периодически создавать проблему в отношениях. На это указала та же отвратительная карта "Башня". Поэтому я вынужден помнить, что взаимоотношения у нас проблемные.

Когда на столе появляются еще 5 карт, они только усугубляют положение. Выпала карта "Отшельник", а также "Повешенный". Поэтому из-за моей партнерши, в отношениях будет застой!



Карты, которые описывают мои отношения / Скриншот

Акционное предложение "Бонус+"

Кажется, что гадалка заранее уловила мою печаль. Она снова берется за колоду и говорит: "Давайте зададим такой вопрос. Ну, вам я так, бонусом. А что вам делать, чтобы распада не случилось?".

Одна из дополнительных карт – "Десятка жезлов". Поэтому отношения для меня тяжелая ноша, которую приходится нести. Но распада не будет, только пауза. При этом карты четко говорят: виноват здесь не я.



Бонусные карты все объяснили / Скриншот

Чего стоит остерегаться

За здоровье можно не переживать, поскольку сильных изменений Ольга в картах не увидела. Не выпало ничего темного и неприятного, поэтому все останется на том же уровне.

Что касается личной жизни, то на этот раз карты лишь указали на резкие изменения характера и настроения моей дамы. Мог бы подумать, что это неожиданно. Однако я живу с человеком, имеющим привычный месячный цикл женского организма. Поэтому было бы странно, если бы гормональные всплески и периодические боли не влияли на настроение.

Ну, а в работе здесь сразу карта Дьявола выходит. Еще и карта рыцаря мечей. Это относительно других людей,

– трактует финальное расклад Ольга.

Она говорит, что Повелитель ада в Таро всегда показывает какое-то обманчивое чувство "Ах". Поэтому мне нельзя соглашаться ни на какие предложения. По словам гадалки, стоит только держаться за то, что уже есть.



Таролог указывает на карту "Дьявол" / Скриншот

Плюсы таролога: признает, что "все ходим под богом". Есть прейскурант, но готова идти на компромиссы.

Минусы таролога: не обнаружены.

Я уважаю стремление женщины остаться анонимной. Поэтому ее голос в записи немного изменен.

Сеанс диагностики на Таро от Ольги: смотрите видео

Заплатки эзотерических анализов

Дорогой читатель, спасибо, что дотянул до этого места. Теперь я попытаюсь говорить с тобой без использования бархата иронии. Прости за очередной большой кусок текста, но поставить точку действительно нужно.

После описанной серии гаданий возникли довольно смешанные ощущения. Конечно, где-то видел, что меня яростно и бескомпромиссно разводят. А где-то даже хотелось верить в каждое произнесенное слово. Однако теперь несколько месяцев во мне будет жить попытка понять одну вещь – кто из "провидцев" правильно поймал посланные "сверху" сигналы. Ведь прогнозы кое-где кардинально отличались друг от друга.

Не буду отрицать сходство таких "сеансов" с посещением психотерапевта. Как ни крути, здесь принцип похожий. Ты приходишь, платишь деньги за конфиденциальное общение, а потом делишься переживаниями. Гадалки несомненно немного помогают взглянуть на вещи под другим углом.

Однако это может иметь очень негативные последствия. Эксперты видения будущего отнюдь не те, кто поможет разобраться с ментальными траблами. Они наоборот их выкапывают и оставляют на поверхности. Если такой тип самопознания и помогает, это скорее временная заплатка страха встретить будущее.

В случае необходимости прибегать к эзотерическому прогнозу, нужно только одно – систематическая работа с психотерапевтом. Именно этот тип профессионалов помогает справиться с поиском катализатора паники.

Это нужно не для какого-то иллюзорного понимания, а чтобы будущее не казалось столь жутким. Но, конечно, выбор только за вами. Не могу указывать куда и кому следует ходить.

А если говорить обо мне, то в очередной раз убедился: моя адекватность является лишь одной из аллюзий. Нет, жизнь не изменится. Однако в ней навсегда поселилось осознание того, что потратил 450 гривен на онлайн-гадание.

С уважением, всегда ваш S.B.