Відповідно, у 21 столітті екстрасенси досить швидко перебралися працювати в онлайн. Та чи стали вони від цього менш прошареними у баченні долі? Щоб це перевірити, знадобилося тільки скористатися послугами кількох фахівців і фахівчинь у гаданні на картах Таро. Як це відбувалося – читай у матеріалі для гонзо-рубрики "Гріх".

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Що спитав у провидців

Спеціалістам я задав по 3 однакових запитання, що зачіпали різні сфери життя. Обираючи теми, не забув про стереотипи щодо відвідувачів таких сеансів. Тому писав найбільш стандартні варіанти, які можуть спасти на думку:

Чи отримаю я підвищення на роботі найближчим часом?

Чи загрожує щось моїм стосункам із коханою?

Чого варто остерігатися невдовзі?

З ким ми спілкувалися

Туман незвіданості майбутнього мені допомагали розвіяти дві Тарологині, Таролог і Біоенергетик. Кожного з них я знайшов або в соцмережах, або на сайті оголошень.

Оскільки ми живемо в епоху металіберальності, дотримання гендерного балансу було необхідним. Не скажу, що це додало конструктивності дослідження. Проте відчуття боротьби за рівність – безцінне.

Окрім статі, зважав і на вартість послуг провидців. Обрав фахівців різних цінових категорій, які не здалися мені надто дорогими. Звичайно, взяв і одного безкоштовного "експерта".

Грішним ділом, подумав, що натраплю таким макаром на аферистів. Але помилився, бо кожен зі співрозмовників продовжував виходити на контакт після здійснення оплати. Разом із цим, жоден з них мені не заплатив за рекламу, тому всі імена в тексті будуть мінімально змінені.

Зверніть увагу! "Гріх" – це нова рубрика сайту 24 каналу у гонзо-стилі. Матеріали, написані з сарказмом, сатирою та іронією, націлені висміяти соціальний рагулізм. "Гріх" – це нагадування, що у світі немає чорного і білого. Грішне може бути смішним. А смішне – грішним. Ми готові сміятися з важливих тем, щоб їх було чути гучніше.



Авторка проєкту – заступниця головної редакторки з мультимедійних питань Катерина Козачинська

Мольфар із Кіровограду

Цього чоловіка важко не помітити, коли скролиш низькосортні ізотеричні спільноти фейсбуку. Адже він підписаний не просто іменем, а "Біоенергетик Провидець (Петро Ковцалівський +380…)".

На аватарці стоїть фото, яке легко прогуглити. Його 2 роки тому оприлюднили на сторінці "фото реальных мужчин 40 лет на аватарку". А номер, який вказаний на сторінці мольфара, підписаний у відомій системі перевірки контактів "Кіровоград".



Аватарка сторінки Кіровоградського мольфара / Скриншот

Заходжу туди та помічаю чимало інтригуючого. У постах він запевняє, що володіє стародавніми ритуалами предків-мольфарів і є білим магом. Може знімати порчу та навіть повертати партнерів у сім'ю. При цьому деякі пости добре помітні завдяки надмірному користуванню КАПСЛОКОМ.



Публікація спадкоємця мольфарів / Скриншот

На сторінці біоенергетичного фахівця вказана ціна лише на одну послугу – "гадання Таро – 150 грн". Що ж, буде гріх цим не скористатися.

Куди кидати гроші

У день, коли ми мали зідзвонитися, Петро скинув номер банківської карти й попросив повідомити про здійснення оплати. Однак реквізити чомусь належали Валентині В. Містика вже починається й огортає мене нотками своєї мінливості....

"Так, отримав! Напишіть, що вас цікавить і я почну, потім зідзвонимося", – сказав провидець у відповідь на фото чека переказу. Я скидаю вже готові запитання та починаю чекати з велетенським нетерпінням. Відповідь прийшла приблизно через 30 хвилин.

Усе буде добре та не зовсім

Мольфар написав, що я маю великі шанси на підвищення. При цьому зазначав, це трапиться дуже швидко. Проте мої думки про більшу зарплату й апгрейд соціального статусу переривають наступні рядки.

За розпад стосунків варто боятися. Остерігатися варто одного чоловіка. Він сильно впливає на вашу супутницю,

– засмутив мене білий маг відповідаючи на 2 питання одразу.

Він також додав, що цей клятий абстрактний виродок не просто лізе у моє кохання. Мовляв, чим далі, тим гірше! Він хоче завоювати її… Мою даму серця.

Починаю збирати по підлозі крихти розпачу й розумію, що не все втрачено. Адже мені запропонували "поставити захист на стосунки, щоб ніхто не заважав". Тому вже попереджаю партнерку про те, що її прихильника зараз накриє біоенергетична п**да.



Повідомлення, яке коштувало 150 гривень / Скриншот

Що по захисту

Істерично набираю провідомлення. Я ж неодмінно маю дізнатися, як захистити ту гармонію, що ми так довго будували. Однак мені не відписують. Тому вже починаю дзвонити на номер "Кіровоград".

Страх втратити кохання посилюється холодними гудками ігнору. Знову істерично пишу в повідомленнях "як поставити захист?", проте все повторюється.



Мольфар пояснив жорсткий ігнор / Скриншот

Білий маг вийшов на зв'язок лише через 40 хвилин. "Перепрошую, не можу зараз говорити. – Каже мені провидець, – Не переживайте, цей обряд робиться дуже просто – шляхом спеціальних молитов. Тут немає ніякого гріха чи тому подібного". А остаточно він мене заспокоїв тим, що зробить усе самотужки.

Хм, досить непоганий набір послуг, як на 150 гривень і без гріхів. Проте має ж бути якесь "але"? Звичайно! Це спадкоємець мудрості древнього роду мольфарів, а не якийсь хрін з гори.

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Свічки та трішки терпіння

Він знову мені написав: "Для цього потрібно лише спеціальні свічки. Вони коштують 710 гривень". Щоб запевнити мене у виконанні ритуалу, Петро запропонував отримати навіть відео процесу встановлення захисту.



Скільки коштують справжні свічки мольфара / Скриншот

А тут уже халепа. У бюджеті на місяць виділив значно менше коштів на езотерику. Тому прийшов час падати на мороз. І тут "о диво!", мольфар почав вчасно відписувати. Він каже, що можу надіслати лише частину суми, бо свічки, виявляється, коштують менше. А ось решту треба буде скинути вже після зарплати.

Ох Петре, така чудова клієнтоорієнтованість не допоможе. Якби ми з вами спілкувалися після підвищення на роботі, ще б подумав. Однак, станом на сьогодні, не можу собі дозволити захист стосунків. Тому обіцяю "написати згодом" (мовою онлайн-знайомств – "ніколи").

Плюси цього провидця: білий маг, який знімає порчу та повертає дружин у сім'ю.

Мінуси цього провидця: відсутність підтвердження процесу гадання на картах. Необхідність купувати додаткові послуги.

Матеріал має художній характер і містить суб'єктивну думку автора. Однак жодне із суджень не має на меті когось образити.

Олівія та її "русское" Таро

Це найбільш загадковий персонаж зі всіх, хто дивився у моє майбутнє. В оголошенні цієї людини було вказано лише те, що вона гадає на Таро і нік телеграму @Olifa, за яким можна звернутися.

Коли я пишу, жінка повідомляє, що в діагностиці на Таро вже кілька років і є спеціалісткою "русского" варіанту цих карт. За сеанс просить 100 гривень.

"Філки кинь на ізік"

Цікавим є те, що кошти Олівії треба скинути на анонімний онлайн-гаманець. Ну що ж, уже з'явилося відчуття, що купую наркотики. Залишається надіятись, що гадання буде не в закладці під відділком поліції.



Підкоп під конем. Аркан "Сонце" / Фото

Після оплати, вона сама повідомила про успішне надходження грошей. Тепер для сеансу потрібно тільки надіслати точну дату народження, моє фото й запитання.

Ну що ж, обираю найрагульнішу більш-менш адекватну фотографію, якої не було в соцмережах (мені ж не треба, щоб мої сторінки знайшли по світлині). Коли надсилаю її з питаннями, виявляється, що й потрібна точна дата народження моєї коханої.



Я на фоні рожевих трояндочок і хреста / Фото із сімейного архіву

Чекаю на відповідь 10 хвилин і приходить повідомлення: "гадання на вищих арканах, розклад 1 карта. Питання так/ні". Прилітає перше фото і я розумію, що все почалося якось неочікувано різко.

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Тобі не потрібне підвищення

Мої перспективи на професійне зростання розбиваються об карту з написом "Утримання". На ній намальована дивна дівчина з крилами, яка й на стереотипного ангела не схожа. Радше на персонажа галімого російського мультика.

Олівія одразу скидає аудіоповідомлення, де каже, що жодне підвищення мені не світить. Проте говорить голосом із ноткою сумніву. "Я би сказала, що це "ні", – пояснює Тарологиня. – Але... Карта має позитивні наслідки. Тобто відсутність підвищення вам на плюс".



Карта російського Таро "Утримання" / Фото провидиці Олівії

Що ж я вирішую погодитися із таким судженням. Потроху починаю вірити, що мені потрібно залишатися на своїй посаді. Тим паче прилітає фото по наступному питанні.

Стосунки котяться…

Щодо стосунків – усе знчно краще, ніж у попередньому питанні. Хоча арт на цьому шматку картону теж не надто красивий.

Тут карта "Колісниця" є однозначним позитивом. Вона демонструє рух і у вас далі все буде котитися,

– коротко резюмує провидиця в аудіо.

Звичайно, це не надто дало зрозуміти, що відбувається в стосунках. Але хороші новини – завжди тішать.



Карта російського Таро "Колісниця" / Фото провидиці Олівії

Ну тут означає вже інше

Мені приходить фото тієї ж карти з ангелом "Утримання" і в голові починає панувати ступор. Однак Олівія каже, що це лише випадковість долі. Також зазначає, що переформулювала питання на "чи варто чогось остерігатися невдовзі". Відповідно, не задаю тупих питань. Це ж логічно: за таких обставин карта набуває іншого трактування.



Карта російського Таро "Утримання" / Фото провидиці Олівії

Мовляв, це означає знову "ні". Однак тепер до вердикту додається "із зусиллями". Взагалі не розумію, що це означає, тому прошу пояснити. Олівія дає геніальну відповідь: "потрібно докласти зусиль, щоб ситуації дискомфорту не було". Звичайно ж, із цим я вже не можу сперечатися. Навіть хотів би зробити таку цитату гаслом всього життя.

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"Русские" для глибшого гадання

Коли мені прийшла перша карта цього "вищого аркану", вже захотів дізнатися, що тут відбувається. Тому запитую, чим ці вирізки з російських казок відрізняються від звичайних Таро.

І виявляється, що в російського Таро значно розмитіші сюжети. "У звичайних картах все детальніше розписано. – каже Олівія, – А ось "русское" Таро розраховане на глибший рівень гадання". Вирішую просто проігнорувати цей імперський замут співрозмовниці.



Глибоке російське Таро на знижках / Скриншот

Не "папа", а Delete

Я дякую гадалці за те, що отримав це неймовірно глибоке та відносно дешеве передбачення. Тепер сповнений оптимізму хочу скрінити наш діалог, проте це не вдається. Провидиця з "русским" Таро йде "по-англійськи": без жодних прощань видаляє наш діалог.

Тепер я з відчуттям абсолютної непозбувної бентеги намагаюся зрозуміти, що тут коїлося. Єдине, що в мене залишилося – фотографії 2 карт. Значно посилилося відчуття, наче годину займався нелегальними двіжухами. Зрештою, цілком звичне при взаємодії зі всім російським.

Плюси гадалки: навіть негативні передбачення мають нотку позитиву.

Мінуси гадалки: сіє відчуття нелегальності, а для її пророцтва достатньо лише однієї карти.

Матеріал має художній характер і містить суб'єктивну думку автора. Однак жодне із суджень не має на меті когось образити.

Психолог, поет і трішки екстрасенс

Павло Потоличко додався до мене в друзі на фейсбуці ще кілька місяців тому. Відтоді він періодично запрошував приєднатися до спільнот різноманітних його проєктів.



Прогулянка психолога, Таролога і поета Павла/ Колаж із фейсбуку Павла Потоличка

Спершу це була його поезія. Зокрема, там можна почитати онлайн або купити його збірку друкованою. Згодом з'явилися сторінки про психологію та патріотичний паблік.

А ось вишенькою на торті стало безкоштовне гадання на Таро. Схема спільноти вкрай проста: пишеш запитання та отримуєш відповіді. Гадає Павло на найпоширенішому вигляді карт – колоді Таро Уейта.

Що є на сторінці

Спершу лише розглядаю сторінку. Цей куточок фейсбучної магії створили 23 квітня. Відтоді там назбирався аж 61 підписник. Адмін групи періодично робить пости, в яких закликає поставити запитання в коментах. Зазвичай під ними назбирується 3 – 5 охочих дізнатись про персональні дарунки долі.

Але Павло теж пропонує зробити це у дописі на стіні. Такою можливістю періодично користуються, однак є інші види контенту. Зокрема, одна учасниця спільноти 3 грудня запостила картинку з котиками.

На роботі я король

Я пишу свої запитання та отримую відповідь уже через день. В плані роботи провидець мене неабияк потішив. "Думаю, ви займаєте досить авторитетне становище", – каже мені Павло трактуючи карту "Король мечів".



Карта Таро "Король мечів" / Колаж 24 каналу

Також він зазначає, що протягом наступних 3 місяців буду мати бажане підвищення. Проте додає, що є й неприємний момент. Адже зараз у мене переважають лише емоції, однак немає конкретних пропозицій. На це вказує карта "Справедливість".



Карта Таро "Справедливість" / Колаж 24 каналу

Не любов, а шпіонаж

Щодо наступних 2 запитань, Таролог подумав, що вони поєднані. Це навіть добре, адже так простір для бачення ситуації в стосунках значно більший.

Павло говорить, що моє кохання неодмінно буде жити! Проте цей прогноз розрахований лише на 3 місяці. Такий висновок він зробив, оскільки випала карта "Трійка кубків".



Карта Таро "Трійка кубків" / Колаж 24 каналу

Однак і тут є негативний осад у відповіді. Виявляється, що ця карта вказує на малу кількість головного в стосунках – довіри.

Як зараз виглядають стосунки? Ревнощі, хтось за кимось стежить або збирає інформацію про партнера. Придивляється,

– лаконічно резюмує чоловік.

Тепер я культурно дякую та закриваю фейсбук. Мені треба проаналізувати все прочитане. Проте вже напевне знаю – спробую просікти, як саме за мною стежить партнерка.

Плюси Таролога: різноплановість особистості, яка своїм існуванням творить мистецький акт. Безкоштовність послуг.

Мінуси Таролога: погана якість картинок у спільноті. Потреба запитувати важливі речі публічно.

Матеріал має художній характер і містить суб'єктивну думку автора. Однак жодне із суджень не має на меті когось образити.

Таролог під богом

Ольгу я знайшов на сайті, де вона за кілька років розмістила понад 20 оголошень. При цьому, в більшості з них були вказані різні міста надання послуг: починаючи з Херсону, закінчуючи Білою Церквою. А на обкладинці її оголошень були образочки, фігурки ангеликів і, звичайно, карти Таро.



Таро від Ольги із божою поміччю / Фото з сайту оголошень

Жінка повідомила, що в гаданні далеко не дилетант, адже працює вже понад 15 років. Тому обіцяла отримання відповідей "згори", якщо питання будуть щирими. Також зазначила, що Таро є білою магією, тому можуть лише сказати, як усе є.

Всі ходимо під Богом і ніхто, крім Бога не має влади над чужою долею,

– мовилося в оголошенні.

Варто зауважити, що вона справді найпрофесійніша зі всіх, до кого я звернувся. Адже має чіткий прейскурант, а також сумлінно надає послуги, які обіцяла. Теж важливо, що після спілкування з цією фахівчинею справді було відчуття, що (спойллер) на роботу випав Диявол.

Торгування – доречне

Запитую Тарологиню у вайбері, чи можна записатися на сеанс. Вона відповідає, що працює тільки онлайн і вказує все, що потрібне для цього: моє ім'я, фото, дата народження тих, на кого гадаємо, а також скрін здійснення оплати.

Скільки коштує гадання Ольги:

Великий розклад (відео-відповідь до 10 питань) – 350 гривень.

Маленький розклад (аудіо-відповідь до 5 запитань) – 200 грн.



Прейскурант тарологині Ольги / Скриншот

Я хочу відео, проте не готовий стільки платити. Тому дізнаюсь, чи можна організувати відео-відповідь лише на 3 запитання, проте за 200 гривень. Мені приходить повідомлення "добре" й на радощах скидаю гроші на карту.

13-хвилинний запис прийшов уже наступного дня. Він був опублікований на ютубі, та гадалка запевнила, що все конфіденційно – доступний лише за посиланням і переглянути зможемо лише ми. Що ж, тут її третє око трішки не влучило. Запис сеансу гадання шукайте в кінці тексту.

Що у мене з роботою

Жінка каже, що зараз подивимось, як "зверху" оцінюють мої шанси на підвищення. Коли тасування закінчується, на заквітчану скатертину лягають три потерті карти.

Вони одразу показують конкуренцію чи якусь війну на роботі. Тут варто дивитися уважно на те, кому ви довіряєте й із ким спілкуєтеся,

– каже Ольга.

Таким чином фахівчиня пояснила значення карти "П'ятірка мечів". Мовляв, вона демонструє боротьбу за своє місце під сонцем. А поряд стоїть "Сімка чаш", яка вказує на моє перебування в ілюзіях.

Також, виявляється, на роботі хтось дивиться на мене "скоса". Поки відчуття містичного роздуплення до мене не прийшло. І без цього аналізу завжди думав, що всіх спрягаю.



Яка у мене ситуація на роботі / Скриншот

Звернення до співробітників

За словами Ольги, на роботі мені всіляко вставляють палиці в колеса. Та знайте, колеги, це жодним чином не завадить моєму успішному сходженню по кар'єрних східцях! Адже наступна карта – "Дев'ятка жезлів", а це вам не якісь там жартики.

Вона вказує на досвід спілкування з такими людьми. "Зверху" помітили, що я мав уже аналогічні ситуації, тому поводжуся обережно.

Згадую, як крокую офісним паркетом. Так! Справді ж схожий на граційну та небезпечну пантеру, яка обережно пересувається джунглями.



Тадам. Тадам. Тадам-тадам-тадам… / Колаж 24 каналу

Попри все, мене не звільнять

Оскільки підвищенням тут навіть не пахне, провидиця вирішила дослідити це уважніше. Наступні 3 карти вже дають рекомендації.

"Четвірка пентаклів" каже, що я маю захистити своє місце та себе. Проте вона також демонструє стабільність, тому мене точно не звільнять.

Тут є ще карта "Вежа". Тобто можлива сварка. Або ж підстава стосовно вас від певних осіб. Це можуть бути як начальство, так і колеги,

– перекреслює віру в дружній колектив Тарологиня.

Також вона додає, що третя карта "Шестірка пентаклів", що теж досить недобре. Її значення просте – недоброзичливці вважають, що я сам у всьому винен. Ну ладно, намотав на вус і дивлюся далі.

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Моя проблемна жінка вогню

У наступному запитанні карти одразу показують жінку – "Королеву жезлів". Це означає, що моя кохана має енергію вогню та може бути імпульсивною. При цьому вона має особливість: періодично створювати проблему в стосунках. На це вказала та ж огидна карта "Вежа". Тому тепер я змушений пам'ятати, що взаємовідносини в нас проблемні.

Коли на столі з'являється ще 5 карт, вони лише погіршують становище. Випала карта "Відлюдник", а також "Повішений". Тому через мою партнерку, в стосунках буде застій!



Карти, які описують мої стосунки / Скриншот

Акційна пропозиція "Бонус+"

Здається, що ворожка заздалегідь вловила мій смуток. Вона знову береться за колоду й говорить: "Давайте поставимо таке питання. Ну вам я так бонусом. А що вам робити, щоб розпаду не трапилося?".

Одна з додаткових карт – "Десятка жезлів". Тому стосунки для мене є важкою ношею, яку доводиться нести. Але розпаду не буде, лише пауза. При цьому, карти чітко промовляють: винен тут не я.



Бонусні карти усе пояснили / Скриншот

Чого варто остерігатися

Щодо здоров'я можна не переживати, оскільки значних змін Ольга по картах не побачила. Не випало нічого темного та неприємного, тому все залишиться на рівні, який наразі є.

Щодо особистого життя, то цього разу карти лише вказали на різкі зміни характеру та настрою моєї дами. Міг би подумати, що це неочікувано. Проте я живу з людиною, яка має звичний місячний цикл жіночого організму. Тому було б дивно, якби гормональні сплески та періодичний біль не впливали на настрій.

Ну а в роботі тут одразу карта Диявола виходить. Ще й карта рицаря мечів. То це щодо інших людей,

– трактує фінальний розклад Ольга.

Вона каже, що Повелитель пекла в Таро завжди показує якесь оманливе відчуття "Ах". Тому мені не можна погоджуватися на жодні пропозиції. За словами ворожки, варто лише триматися за те, що вже маю.



Тарологиня вказує на карту "Диявол" / Скриншот

Плюси Тарологині: визнає, що "всі ходимо під богом". Має прейскурант, але готова йти на компроміси.

Мінуси Тарологині: не виявлено.

Я поважаю прагнення жінки залишитися анонімною. Тому її голос у записі трішки змінений.

Сеанс діагностики на Таро від Ольги: дивіться відео

Латки езотеричних аналізів

Любий читач, дякую, що догортав до цього місця. Тепер спробую говорити з тобою без використання оксамиту іронії. Даруй за черговий великий шмат тексту, але поставити крапку справді потрібно.

Після описаної серії ворожінь виникли досить змішані відчуття. Звичайно ж, десь бачив, що мене люто й безкомпромісно розводять. А десь навіть хотілося вірити в кожне промовлене слово. Проте тепер кілька місяців у мені житиме намагання зрозуміти одну річ – хто з "провидців" правильно зловив послані "зверху" сигнали. Адже прогнози подекуди кардинально відрізнялися один від одного.

Не буду заперечувати схожість таких "сеансів" із відвідування психотерапевта. Як не крути, тут принцип схожий. Ти приходиш, платиш гроші за конфіденційне спілкування, а потім ділишся переживаннями. Ворожбити безперечно трішки допомагають глянути на речі під іншим кутом.

Проте це може мати вкрай негативні наслідки. Експерти бачення майбутнього зовсім не ті, хто допоможе розібратися з ментальними траблами. Вони навпаки їх викопують і залишають на поверхні. Якщо такий тип самопізнання й допомагає, це скоріш тимчасова латка страху зустріти майбутнє.

У випадку необхідності вдаватися до езотеричного прогнозу, потрібне лише одне – систематична робота з психотерапевтом. Саме цей тип фахівців допомагає впоратися з пошуком каталізатора паніки.

Це потрібно не для якогось ілюзорного розуміння, а щоб майбутнє не здавалося настільки моторошним. Але, звісно, вибір лише за вами. Не можу вказувати куди і кому варто йти.

А якщо говорити про мене, то вкотре переконався: моя адекватність є лише однією з алюзій. Ні, життя не зміниться. Проте в ньому назавжди поселилося усвідомлення того, що витратив 450 гривень на онлайн-гадання.

З повагою, завжди ваш S.B.