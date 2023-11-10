Тотальный блэкаут: энергетик рассказал, какие альтернативные источники электричества выбрать
Источник:Mynizhyn
Во время подготовки к возможному блэкауту многие думают приобрести генератор или другое устройство, которое поможет быть со светом зимой. Чтобы не покупать наугад, ознакомьтесь с советами на 24 Канале.
Очень важно, чтобы альтернативный источник энергии был безопасен. На это обращает внимание энергетик Виталий Оленченко.
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Как безопасно использовать генератор
Советы, как не навредить себе и окружению при использовании генератора:
- дизельные или бензиновые генераторы можно использовать только на улице;
- ставить их в помещении запрещено, потому что можно задохнуться от выхлопных газов (это касается и балкона, и подъезда, и подвала);
- от генератора до ближайшей стены должно быть не менее 6 метров, ведь при работе герератор сильно нагревается;
- нельзя ставить возле устройства легковоспламеняющиеся жидкости, например, бензин или дизель;
- когда используете генераторы, производите подключение вне общей сети;
- предприниматели с большими офисами и производствами, которые устанавливают себе генератор мощностью более 5 кВт, должны заключить договор с распределительными электросетями (РЭМ) о безопасности.
Какой генератор лучше
Дизельные генераторы экономичнее бензиновых и более надежных. Они могут производить большую электрическую мощность, имеют высокие показатели качества электроэнергии и более низкую себестоимость.
Преимущества бензиновых генераторов таковы: они обычно легче дизельных и лучше запускаются при низких температурах.
Что выбрать, если не генератор
При отсутствии электроэнергии можно использовать автомобильный аккумулятор. Им можно запитать ноутбуки, смартфоны, лампы – но только при правильном подключении.
Нельзя питать от автомобильного аккумулятора мощную технику: холодильник, микроволновку, стиральную машинку. Кроме этого есть и другие разновидности аккумуляторов: свинцово-кислотные, гелевые GEL, литий-ионные и многие другие. Все желательно использовать в хорошо проветриваемых помещениях, потому что в процессе работы они могут выделять много опасных веществ. Кроме того, они взрывоопасны и требуют правильной эксплуатации,
– объясняет Виталий Оленченко.
Можно выбрать и солнечные панели: они не создают шум и не загрязняют окружающую среду, следовательно, экологичны. Также можно не беспокоиться, что произойдет взрыв.
На что обратить внимание при покупке генератора
Выбирая альтернативные источники энергии, учитывайте их качество и характеристики:
- какую мощность имеет потенциальный источник электроэнергии;
- какой у него тип подключения к сети;
- какую форму имеет выходной сигнал.
"Должна быть чистая синусоида. Ведь при гибридной высока вероятность порчи бытовой техники, что может привести к пожару", – акцентирует внимание энергетик.
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Как пережить блэкаут
Журналисты 24 Канала регулярно собирают советы, как подготовиться к возможным отключениям света. Читайте на нашем сайте инструкцию от Минцифры, как быть с интернетом во время блэкаута.