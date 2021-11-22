Совместная операция ОП, МИД и Минобороны: из Сирии эвакуировали 14 украинцев
Источник:телеканал "Дом"
Из лагеря закрытого типа "Аль-Холл" в Сирии эвакуировали 14 украинцев, среди которых были женщины и дети. Операцию по возвращению людей в течение нескольких месяцев готовили Офис Президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.
Все украинцы, которых удалось вывезти из Сирии, вернулись 22 ноября на родную землю. Еще одна операция по эвакуации завершилась успешно.
Ранее Из сирийского лагеря эвакуировали украинку с четырьмя детьми
Из Сирии эвакуировали 14 украинцев
14 граждан Украины вернулись из Сирии – это 3 женщин и 11 детей,
– говорится в сообщении.
Их эвакуировали из лагеря закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке страны.
Операцию по возвращению людей домой в течение нескольких месяцев готовили Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство обороны. Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.
В ОП отметили, что это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из Сирии.
Из Сирии снова эвакуировали украинцев / Фото Офиса Президента
Почти 20 украинцев все еще ждут эвакуации
По словам Рефата Чубарова, в настоящее время в Сирии остаются еще 7 женщин и 12 детей. Их должны эвакуировать из лагеря Рож, куда все украинские семьи перевезли из "Аль-Холла" в конце октября 2021 года.Обратите внимание! 19 октября в Минобороны заявили о проведении четвертой операции по эвакуации украинцев из Сирии, которая прошла с помощью почетного консула Украины в Эрбили доктора Фархада. В ведомстве также анонсировали завершающую операцию по эвакуации.
Украинцы уже прилетели домой / Фото канала "Дом"
Из Сирии эвакуировали 14 украинцев: смотрите видео