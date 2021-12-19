Совместно будут строить корабли: делегация оборонного ведомства Дании посетила Украину

Дания готова помочь Украине реформировать армию. Об этом говорилось во время визита делегации датского оборонного ведомства в Киев.

Датчане и украинцы подписали меморандум о морском сотрудничестве. Он предполагает строительство многоцелевых судов, причем именно на территории Украины.

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Руководство минобороны Дании посетило Украину

С рабочим визитом в Украину 18 декабря прибыла делегация оборонного ведомства Дании. В этот же день министр обороны Дании Трине Брамсен:

Заверила украинского коллегу Алексея Резникова, что ее страна привержена планам Киева присоединиться к НАТО и Евросоюзу.

и Евросоюзу. Пообещала помочь реформировать украинскую армию в сторону стандартов НАТО для повышения обороноспособности нашей страны.

в сторону стандартов НАТО для повышения обороноспособности нашей страны. Подтвердила поддержку Копенгагеном Украины в защите суверенитета и восстановлении территориальной целостности.

Также министры очертили приоритеты оборонного сотрудничества в сферах киберзащиты, военных учений, профессиональной подготовки войск и прочем.



Алексей Резников и Трине Брамсен / Фото Минобороны

Дания поможет в усилении морского потенциала Украины

В этот же день, 18 декабря, стороны (минобороны Дании и Мининфраструктуры Украины) подписали меморандум о сотрудничестве для развития и усиления морского потенциала Украины. Что важно:

Дания и Украина намерены совместно строить многоцелевые суда.

При этом спроектируют суда датские компании, а производство будет на территории Украины.

К тому же, более 50% заказов выполнят именно украинские предприятия.

Первое судно MPV80 планируют завершить к 2024 году.

По этому поводу уместно будет напомнить, что:

Катера Island (которые США передала Украине) собираются оборудовать американским вооружением. Сейчас у нас уже 4 патрульных судна этого типа.

Также Украина и Франция 30 ноября достигли важного соглашения. А именно – контракта на строительство 5 кораблей для нужд украинской Госпогранслужбы.

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