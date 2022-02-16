Президент Владимир Зеленский находится в Мариуполе. Оттуда он принял участие в Марафоне единения, сообщает 24 канал. В частности глава государства прокомментировал результативность дипломатии.
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Зеленский о результативности совместного давления дипломатии
Считаю, что общее давление дипломатии сработало,
– отметил президент.
Однако добавил, что не все 100%. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что международные дипломаты о чем-то, что касается Украины, за ее спиной с Россией не договаривались. "Хочу в это верить, хотя понимаю, что есть разные сигналы. Но не время верить в сигналы, надо иметь доказательства", – объяснил украинский лидер.
Президент не опасается минимальных договоренностей за спиной Украины, ведь большинство мировых лидеров на стороне украинцев.
Российские войска у украинских границ: последние новости
- Американские медиа, ссылаясь на данные разведки, писали, что Россия может напасть в феврале. Среди возможных дат вторжения называли 16 февраля.
- СМИ государства-агрессора 16 февраля обнародовали видео, как российские танки якобы отъезжают от границы с Украиной.
- Накануне Москва информировала о частичном отводе войск после якобы завершения учений.
- В США заявили, что пока не зафиксировали уход российских военных от украинских границ.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что когда Москва отведет свои войска от украинских границ, это увидят все.