Президент Володимир Зеленський перебуває у Маріуполі. Звідти він взяв участь у Марафоні єднання, повідомляє 24 канал. Зокрема, глава держави прокоментував результативність дипломатії.

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Зеленський про результативність спільного тиску дипломатії

Вважаю, що спільний тиск дипломатії спрацював,

– зазначив президент.

Однак додав, що не на всі 100%. Крім того, Зеленський висловив сподівання, що міжнародні дипломати про щось, що стосується України, за її спиною з Росією не домовлялися. "Хочу в це вірити, хоча розумію, що є різні сигнали. Та не час вірити у сигнали, треба мати докази", – пояснив український лідер.

Президент не боїться мінімальних домовленостей за спиною України, адже більшість світових лідерів на стороні українців.

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