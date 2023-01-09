Совместные летные учения России и Беларуси: перерастут ли они в новое наступление на Украину
В ближайшие дни в Беларуси начнутся учения белорусской и российской авиации. Россия уже начала перекидывать в соседнюю страну свою технику и военных. Перерастут ли такие учения в новое наступление на Украину – читайте в статье.
Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, что у них есть какая-то ударная группировка для реализации наступления.
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По его словам, в Беларуси не хватает количественного личного состава, его должно быть в 4 – 5 раз больше для формирования ударной группировки.
Кроме того, у них не хватает техники для полной комплектации всех подразделений, не говоря уже о том, что ее должно быть больше в 4 – 5 раз. Отсутствует и полноценное обеспечение военных,
– объяснил Коваленко.
То есть, по его мнению, формирование ударной группировки отсутствует.
"А то, что они проводят учения, это свидетельствует об отвлекающих внимание ВСУ – они "сковывают" наши войска на северном плацдарме, чтобы мы не вели контрнаступательные действия на других направлениях", – отметил военный обозреватель.
Он подчеркивает, что Россия использует формат для сдерживания нашего ресурса.
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А когда будет увеличено количество военных и техники, будут другие меры по формированию ударной группировки, можем говорить о растущей угрозе. А пока эта угроза минимальна,
– уверен военный обозреватель.
Он добавил по авиации – она может с территории Беларуси наносить ракетные удары по Украине, это будет происходить в дальнейшем. "Но это не признак того, что завтра произойдет масштабное наступление", – подытожил Коваленко.
Возможно ли наступление из Беларуси: последние новости
- Во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения. Важно, что привлечь собираются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.
- Кремль продолжает опрокидывать в Беларусь военных и оружие, укрепляя отношения для агрессии против Украины. В частности, стало известно, что на территории страны Лукашенко Путин отправил 9 летательных аппаратов.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил полигон в Брестской области. Вблизи города Барановичи российские и белорусские мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска и подразделения ПВО провели совместные учения.
- Однако на данный момент угрозы наступления россиян на Киев нет, однако в ВСУ не исключают, что оккупанты снова попытаются захватить столицу. Так что город готовится к любым вариантам развития событий.