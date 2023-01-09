Совместные летные учения России и Беларуси: перерастут ли они в новое наступление на Украину

В ближайшие дни в Беларуси начнутся учения белорусской и российской авиации. Россия уже начала перекидывать в соседнюю страну свою технику и военных. Перерастут ли такие учения в новое наступление на Украину – читайте в статье.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, что у них есть какая-то ударная группировка для реализации наступления.

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По его словам, в Беларуси не хватает количественного личного состава, его должно быть в 4 – 5 раз больше для формирования ударной группировки.

Кроме того, у них не хватает техники для полной комплектации всех подразделений, не говоря уже о том, что ее должно быть больше в 4 – 5 раз. Отсутствует и полноценное обеспечение военных,

– объяснил Коваленко.

То есть, по его мнению, формирование ударной группировки отсутствует.

"А то, что они проводят учения, это свидетельствует об отвлекающих внимание ВСУ – они "сковывают" наши войска на северном плацдарме, чтобы мы не вели контрнаступательные действия на других направлениях", – отметил военный обозреватель.

Он подчеркивает, что Россия использует формат для сдерживания нашего ресурса.

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А когда будет увеличено количество военных и техники, будут другие меры по формированию ударной группировки, можем говорить о растущей угрозе. А пока эта угроза минимальна,

– уверен военный обозреватель.

Он добавил по авиации – она может с территории Беларуси наносить ракетные удары по Украине, это будет происходить в дальнейшем. "Но это не признак того, что завтра произойдет масштабное наступление", – подытожил Коваленко.

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