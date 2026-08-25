УНР этого не было: почему современная украинская армия отличается от войск 1917 года

Украинская армия сегодня ведет войну в совершенно иных общественных условиях, чем армия времен освободительной борьбы более века назад. Одним из главных отличий стала способность страны сохранить единство даже в тех регионах, которые Россия годами пыталась сделать лояльными к себе и в которые вкладывала значительные ресурсы.

Герой Украины, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, почему в свое время не хватало УНР и что стало неожиданностью для Кремля после начала полномасштабного вторжения. Он также рассказал, какой должна остаться украинская армия после войны, чтобы страна больше не повторяла ошибок прошлого.

Единство, которого не было у УНР

Главное отличие современной Украины от периода освободительной борьбы столетней давности – широкая поддержка государства внутри общества. УНР действовала в совершенно других условиях, а Россия хорошо понимала, насколько опасными для украинского движения могут быть потеря лидеров и внутренние противоречия.

Кремль устранил и уничтожил ряд ключевых фигур, которые были не только идеологами, но и людьми, принимавшими решения внутри движения, способными поддерживать баланс и не допускать раскола. Это привело к негативным последствиям для управляемости, общего видения и совместной работы,

– сказал Федоренко.

Этот опыт остался важным и для нынешней войны. Москва десятилетиями пыталась усиливать свое влияние в отдельных украинских регионах, вкладывала в это значительные ресурсы и рассчитывала, что часть страны не окажет серьезного сопротивления после вторжения.

Для России стало огромным удивлением, что Украина объединилась абсолютно вся – не просто в проявлении неповиновения, а в категорическом нежелании видеть здесь российского солдата, российский флаг или играть по российским правилам,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Даже территории, которые Кремль исторически считал лояльными к себе, доказали обратное. Украина оказалась единой от севера до юга и от востока до запада, а сохранение этого единства остается критически важным во время войны.

Боль войны останется с Украиной

Единство страны формировалось и благодаря общему опыту потерь, разрушений и жизни под постоянной угрозой. Особенно тяжело война прошла через восточные и южные регионы, где люди теряли родных, дома и все, что создавали десятилетиями.

Часть пережитого на фронте Федоренко переносит в стихи. Один из таких текстов он написал после событий, когда вместе с побратимами не знал, доживут ли они до утра и придет ли кто-нибудь их сменить. Впоследствии стихотворение стало песней группы Kozak System. Следующий текст называется "Донбасс кричит".

Столько горя, сколько выпало на долю наших восточных и южных регионов, земля в современном веке не знала. Это огромный ужас, когда пришлось похоронить пожилых родителей в саду под грушей, потому что их убил российский снаряд. Когда все, что ты десятилетиями собирал в своем доме, разрушено, и тебе иногда без документов приходится уходить в полную неизвестность,

– рассказал Федоренко.

К личным трагедиям добавляются ночные удары баллистическими ракетами и "Шахедами", гибель мирных жителей и преступления российских военных. Такой опыт не исчезает вместе с прекращением боевых действий и формирует совершенно иное отношение к будущей безопасности страны.

Этот крик заглушить невозможно. Его можно лишь временно заглушить актом справедливости – уничтожением тех, кто издевается над нами, изгнанием с наших земель тех, кто сеет смерть,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

После всего пережитого для Украины важно не просто завершить нынешнюю войну, а не допустить ее повторения через несколько лет или десятилетий.

Украине нужен израильский сценарий

Будущая система безопасности не может строиться по образцу государств, не сталкивающихся с постоянной угрозой сухопутного вторжения. Украина живет рядом с Россией, поэтому даже после завершения боевых действий должна исходить из возможности нового нападения и готовить общество к защите страны.

Украина обретет покой только тогда, когда сможет отстоять свое, обеспечить безопасность и прожить хотя бы ближайшие 50 лет в мире. А за эти 50 лет мы должны извлечь уроки из наших ошибок,

– сказал Федоренко.

Даже Соединенные Штаты после опыта российско-украинской войны пересматривают свои подходы к построению вооруженных сил. Для Украины, которая сталкивается с непосредственной угрозой на суше, ставка исключительно на небольшую профессиональную контрактную армию не будет соответствовать тем рискам, с которыми страна уже столкнулась.

Если мы говорим об Украине, то это только израильский сценарий – когда все и каждый умеют постоять за себя, все обучены и в нужный момент могут профессионально защитить самое дорогое: от своей семьи до государства в целом,

– подчеркнул командир "Ахиллеса".

Речь идет о стране, где навыки обороны не исчезают вместе с завершением активной фазы войны, а остаются частью подготовки общества на десятилетия вперед.

Федоренко объяснил главное отличие современной Украины от УНР: смотрите видео