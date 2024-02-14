Скоро там будет жарко, – за каждую атаку на Харьков "Свобода России" обещает бить по Белгороду

В ответ на систематические обстрелы Харькова оппозиционное милитарное движение "Свобода России" угрожает атаками на Белгород. По словам бойцов, уже совсем скоро наступит конец режиму Кремля.

В сообщении, опубликованном 14 февраля, "Свобода России" заявила о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как отмечают представители движения, они намерены использовать трофейную технику, захваченную у российской армии.

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Что обещают российские легионеры

Легион "Свобода России" подчеркивает, что их атаки направлены исключительно на военные цели, однако признает, что эти объекты часто расположены среди гражданских зданий. Бойцы призывают своих сторонников избегать военной инфраструктуры и по возможности покинуть Белгородскую область.

Всему свой конец и скоро наступит очередь террористического кремлевского режима. Ответственно заявляем: за каждый удар по Харькову, мы – Легион "Свобода России", – будем наносить удар по Белгороду. Трофейная техника позволит нам еще неоднократно удивлять. Пришло время расплаты,

– заявляют легионеры.

Движение также обращается к своим землякам с просьбой помочь в сборе информации. В частности, о перемещении военной техники и расположении объектов военно-промышленного комплекса Кремля.

"Свобода России" – российский легион в составе Вооруженных Сил Украины, сформирован в марте 2022 года для защиты нашего государства. Он входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Легион сформировали из бывших военнослужащих вооруженных сил России и других россиян, перешедших на сторону ВСУ. Также известно, что в нем есть белорусы. Использует движение бело-сине-белый флаг.

22 мая 2023 года вместе с Российским добровольческим корпусом легионеры впервые вошли на территории Белгородской области. Им удалось захватить несколько сел, в частности Козинки. После этого они вернулись на территорию Украины.

17 декабря 2023 бойцы легиона совершили еще один удачный рейд на территорию Белгородской области. Воинам удалось уничтожить опорный пункт путинских военных возле села Теребрено и убить двух представителей личного состава противника.