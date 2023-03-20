Создают иллюзию наступления: Жданов оценил способность России усилить давление

Россия на Востоке Украины пытается создать впечатление подготовки к наступлению. Они сосредотачивают свои ресурсы в Луганском и Донецком направлениях.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российская армия сейчас не способна на большее, чем они делают сейчас.

Смотрите также ВСУ мощно ударили по расположению окупантов под Бахмутом: отличное видео

На Бахмутском направлении россияне выходят на плато своих возможностей. Несмотря на то, что российское командование может и понимает сложность ситуации, но не учится на своих ошибках, а потому хочет повторить в Авдеевке то же, что и в Бахмуте. По словам Олега Жданова, иначе они просто не умеют.

Да, россияне имеют определенные успехи, в некоторых местах мы уступаем территории, для того, чтобы сохранить наши войска и не дать им попасть в окружение. Но оборонные бои заранее дают возможность максимально сократить наши потери и нанести урон войскам противника,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Жданова, обороняться на Бахмутском и Авдеевском направлениях целесообразно, ведь это очень ослабляет вражеское войско.

Олег Жданов об имитации наступления россиян: смотрите видео

В России несовершенная мобилизационная система

То, что мы сегодня видим от Бахмута до Марьинки – это все, на что сегодня способна российская армия. Несмотря на то, что сейчас, по разным оценкам, численность группировки российских войск на территории Украины, примерно 350 тысяч личного состава, больше они не способны.

"Наша разведка докладывает, что в районе Угледара 24 марта, должна прибыть 37 бригада (русская – 24 Канал), чтобы дополнить растерзанную нами 155 бригаду. Но мобилизованные отказываются идти на штурм города, поэтому было принято решение перебросить туда дополнительно еще две бригады". штурма Угледара могут возобновиться, но после 24 марта", – отметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что все российские войска Восточного округа – кадрированные части сокращенного состава. Это означает, что они никогда не были развернуты более чем на 30%. Все указывает на то, что в России несовершенная мобилизационная система, уже исчерпавшая свой ресурс, и сейчас только буксует, а не выдает то количество мобилизованных, которое крайне необходимо российской армии.

Актуальные потери окупантов на войне против Украины

По состоянию на 20 марта наши защитники уже ликвидировали ориентировочно 165 610 российских захватчиков. Потери в технике: